ثاني أكثر مواسمه التهديفية بالدوري.. ربيعة يهز شباك المصري
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 22:48
كتب : FilGoal
سجل رامي ربيعة قائد الأهلي هدفا لفريقه في شباك المصري في المباراة التي تقام بينهما اليوم الأربعاء من ركلة جزاء.
ويستضيف الأهلي منافسه المصري في ملعب برج العرب في الجولة 30 من الدوري.
وسجل ربيعة هدفا من ركلة جزاء على يمين عصام ثروت حارس المصري في الدقيقة 79.
وأصبح ذلك الهدف الثاني لربيعة في الموسم الجاري من الدوري بعد هدفه ضد الجونة.
وبذلك يعد الموسم الجاري هو ثاني أكثر مواسم ربيعة التهديفية في الدوري بعد 2015-2016 حينما سجل أربعة أهداف.
ففي ذلك الوقت سجل هدفين في شباك اتحاد الكرة وهدف أمام حرس الحدود وأسوان.
اقرأ أيضا:
تصريحات قوية من كلاتنبرج: لن أقبل الأخطا
تصريحات هائلة من مايكل أوين عن صلاح
الكشف عن رد فعل النني بعد قرار أرتيتا
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول عن مخاطبة 5 دول لخوض وديتي سبتمبر مؤتمر سواريش: لهذه الأسباب لم أدفع بالشباب أمام المصري.. وملعب برج العرب ممتاز منذ رقم فايلر وموسيماني.. الأهلي يحافظ على نظافة شباكه 6 مرات متتالية في الدوري موعد مباراة الأهلي ضد مصر للمقاصة في الكأس.. والقنوات الناقلة الأهلي يثأر من هزيمة الدور الأول ويفوز على المصري بثنائية الظهور الأول لـ مرتضى منصور بعد حكم حبسه فيتوريا يزور الزمالك والأهلي الخميس والجمعة السابعة على التوالي دون فوز للأزرق.. سموحة يتعادل مع فيوتشر