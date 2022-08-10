ثاني أكثر مواسمه التهديفية بالدوري.. ربيعة يهز شباك المصري

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 22:48

كتب : FilGoal

رامي ربيعة يسجل ويحتفل بهدفه مع الأهلي ضد المصري

سجل رامي ربيعة قائد الأهلي هدفا لفريقه في شباك المصري في المباراة التي تقام بينهما اليوم الأربعاء من ركلة جزاء.

ويستضيف الأهلي منافسه المصري في ملعب برج العرب في الجولة 30 من الدوري.

وسجل ربيعة هدفا من ركلة جزاء على يمين عصام ثروت حارس المصري في الدقيقة 79.

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وأصبح ذلك الهدف الثاني لربيعة في الموسم الجاري من الدوري بعد هدفه ضد الجونة.

وبذلك يعد الموسم الجاري هو ثاني أكثر مواسم ربيعة التهديفية في الدوري بعد 2015-2016 حينما سجل أربعة أهداف.

ففي ذلك الوقت سجل هدفين في شباك اتحاد الكرة وهدف أمام حرس الحدود وأسوان.

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