فولام يضم عيسى ديوب

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 21:54

كتب : FilGoal

عيسي ديوب - فولام

أعلن فولام ضم عيسى ديوب قادما من وست هام خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل ديوب إلى فولام لمدة أربع أعوام أي حتى صيف 2027.

وقال ديوب عقب الانضمام إلى الموقع الرسمي: "أنا سعيد جدًا للانضمام إلى فولام. آمل أن يكون فصلاً جيدًا في مسيرتي".

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وأضاف "كل شيء رسمي الآن، لذلك أنا سعيد، أريد فقط أن أتدرب مع الفريق الآن ولنباشر العمل".

ديوب (25 عاما) انتقل إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة وست هام صيف 2018 قادما من تولوز الفرنسي.

ومنذ ذلك الحين، خاض المدافع الفرنسي 96 مباراة مع الفريق سجل خلالها 6 أهداف وصنع آخرين.

ولعب ديوب للمنتخب في جميع فئاته العمرية لكن لم يسبق أن استدعى للمنتخب الأول للديوك.

وعاد فولام حديثا إلى الدوري الإنجليزي من تشامبيونشيب.

وافتتح فولام مشواره في البريميرليج بالتعادل أمام ليفربول بهدفين لمثلها.

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