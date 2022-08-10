يبقى الوضع كما هو عليه.. المقاولون بعشرة لاعبين يتعادل مع الجونة

يبقى الوضع كما هو عليه في صراع البقاء بالدوري الممتاز بعد تعادل المقاولون العرب سلبيا أمام الجونة ضمن مباريات الجولة 30 من المسابقة.

ولعب المقاولون العرب أكثر من 60 دقيقة منقوصا بسبب طرد عبد الرحمن جبنة في الدقيقة 32 من عمر اللقاء.

ورفع المقاولون العرب رصيده كأكثر فرق الدوري تعادلا هذا الموسم في 14 مباراة من أصل 30 جولة بالتساوي مع إنبي وسيراميكا كليوباترا.

ورفع الجونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر بالتساوي مع إيسترن كومباني، بينما المقاولون العرب بات رصيده 26 نقطة في المركز السابع عشر وقبل أربع جولات من النهاية.

التشكيل - عودة لويس إدوارد مع المقاولون.. وراندرياناتيناينا يقود هجوم الجونة#في_الدوري pic.twitter.com/Kdlm9kphbl — FilGoal (@FilGoal) August 10, 2022

ويتفوق المقاولون العرب على الجونة في المواجهات المباشرة بعد نهاية مباراة الدور الأول بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف واحد.

بداية هادئة

انطلقت المباراة هادئة رغم إثارة صراع الفريقين من أجل البقاء في مسابقة الدوري.

وباغت إسلام محارب دفاعات المقاولون العرب بضربة خلفية مزدوجة في الدقيقة الخامسة ولكن وصلت سهلة في يد محمود أبو السعود حارس المرمى.

وانحصر اللعب في وسط الملعب مع استحواذ الجونة على الكرة في الربع ساعة الأولى دون خطورة حقيقية على المرميين.

وسدد محمد سمير مدافع المقاولون العرب ركلة حرة في الدقيقة 12 ولكن أبعدها عماد السيد عن مرمى الجونة.

وارتطمت عرضية ممادو نياس لاعب المقاولون في الدقيقة 15 بأعلى العارضة لتمر إلى ركلة مرمى.

تقنية الفيديو

استحوذ المقاولون العرب على الكرة في الربع ساعة الثانية من الشوط الأول مع تراجع فريق الجونة والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وشهدت الدقيقة 25 تسديدة قوية من نور السيد في إحدى الهجمات المرتدة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمقاولون العرب.

وأرسل لويس إدوارد عرضية رائعة في الدقيقة 32 ولكن أبعدها محمد نجيب بصورة رائعة قبل أن تصل إلى أحمد علي.

ولجأ محمد عادل حكم اللقاء في الدقيقة 33 إلى تقنية الفيديو بعد تدخل عبد الرحمن جبنة على طارق سامي لاعب الجونة.

وبعد مراجعة تقنية الفيديو أشهر محمد عادل البطاقة الحمراء لعبد الرحمن جبنة بسبب التدخل القوي.

هدوء تام

استحوذ فريق الجونة على الكرة بعد طرد جبنة ولكن دون أي خطورة على مرمى المقاولون.

وشهدت الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول هدوء تام في أحداث اللقاء.

الشوط الثاني

دفع الجونة بقيادة طلعت يوسف بالثنائي محمود الشبراوي ومحمد رزق بدلا من محمد عبد الجواد وعمرو السعداوي.

أما المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب فدفع بأحمد داوودا بدلا من محمود عزت.

خطورة من الضيوف

شهد الشوط الثاني هجوم من فريق الجونة مستغلا النقص العددي وبحثا عن الفوز بينما اعتمد المقاولون العرب على الهجمات المرتدة.

وأنقذ أبو السعود هدفا محققا من تسديدة قوية لمحمود الشبراوي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 51.

وواصل الجونة ضغطه بحثا عن خطف نقاط المباراة، وفي الدقيقة 66 أرسل نور السيد كرة عرضية غالطت أبو السعود وأنقذها فاروقا نور الدين من على خط المرمى.

مواجهات سابقة

تواجه الفريقان هذا الموسم في أربع مناسبات ولم يحقق الجونة الفوز سوى في مباراة وحيدة بكأس الرابطة.

وتغلب الجونة على المقاولون بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور المجموعات في كأس الرابطة.

بينما فاز المقاولون العرب في الدور الأول بهدفين مقابل هدف واحد، قبل أن يفوز في الكأس بهدفين دون مقابل.

وكان لقاء الكأس في ثمن نهائي الموسم الحالي من مسابقة الدوري.

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