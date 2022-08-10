تشكيل المصري – حسام حسن يحافظ على قوامه الأساسي أمام الأهلي

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 20:09

كتب : FilGoal

المصري أمام مصر للمقاصة

حافظ المصري للمباراة الثانية له على التوالي على تشكيله الأساسي الذي سيخوض به مباراة الأهلي.

وأعلن حسام حسن المدير الفني للمصري تشكيل فريقه لملاقاة الأهلي في الجولة 30 من الدوري في ملعب برج العرب.

وشهد التشكيل دفع حسام حسن بكل اللاعبين الأساسيين في اللقاء الأخير ضد طلائع الجيش.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: عصام ثروت

في الدفاع: إسلام أبو سليمة- عمرو موسى- أحمد علاء

في الوسط: كريم العراقي- فريد شوقي- إيزي إيميكا- حسن علي

في الهجوم: محمد عبد اللطيف "جريندو"- أوستن أموتو- إلياس الجلاصي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد شحاتة وإسلام المزين وحجاج عويس ومصطفى سلطان وأحمد الشيخ وهيثم لعيوني وعمرو عموري وأحمد حمودي وعمرو مرعي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري برصيد 59 نقطة بعدما خاض 28 مباراة.

فيما يأتي المصري في المركز الـ12 بـ33 نقطة.

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