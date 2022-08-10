تشكيل الأهلي - تاو أساسي أمام المصري.. وغريب وزياد على مقاعد البدلاء

عاد بيرسي تاو لتشكيل الأهلي الأساسي في مواجهة المصري بالدوري.

ويلعب الأهلي ضد المصري في الجولة الـ30 من الدوري وتقام المباراة بملعب برج العرب في الإسكندرية.

ودفع ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بالمهاجم الجنوب إفريقي في التشكيل الأساسي، وأيضا صلاح محسن ولويس ميكيسوني.

ويستمر محمد أشرف في قيادة الجبهة اليسرى، بينما يجلس زياد طارق وأحمد سيد غريب على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد هاني - محمد متولي – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – محمد أشرف

الوسط: أليو ديانج – محمد فخري

الهجوم: بيرسي تاو – لويس ميكيسوني – صلاح محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

مصطفى شوبير – حسام حسن – محمد محمود – كريم فؤاد – أحمد سيد غريب – محمد نصير – أحمد سيد عبد النبي – زياد طارق – ميدو نبيل

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 59 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويأتي المصري في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.

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