عودة إلى العاصمة.. خيتافي يضم كيكو كاسيا

أعلن نادي خيتافي الإسباني عن تعاقده مع كيكو كاسيّا قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وانتقل كاسيا إلى خيتافي بعد نهاية عقده مع ليدز يونايتد، ووقّع على عقد مع الفريق المدريدي لمدة موسم واحد.

وأوضح خيتافي أن تقديم كاسيا سيتم غدًا الخميس في الساعة 12 ظهرًا.

ولعب كاسيا معارًا من ليدز إلى إلتشي الموسم الماضي، وخاض معه 16 مباراة استقبل خلالها 17 هدفًا.

وتواجد كاسيا في صفوف ليدز يونايتد منذ انضمامه إليه قادمًا من ريال مدريد عام 2019 في صفقة انتقال حر.

وخاض كاسيا 62 مباراة مع ليدز يونايتد وساهم في عودته للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب لسنوات طويلة.

📢 OFICIAL | Kiko Casilla nuevo futbolista del Getafe CF ¡Bienvenido a la familia azulona @KikoCasilla13! 🥳#VamosGeta#CasillaAzulon — Getafe C.F. (@GetafeCF) August 10, 2022

كاسيا (35 عامًا) بدأ مسيرته في ناشئي ريال مدريد، قبل أن ينتقل إلى إسبانيول عام 2007 ليتألق في صفوفه ويخوض 126 مباراة وينضم لمنتخب إسبانيا ويخوض معه مباراة دولية واحدة.

وانتقل كاسيا إلى ريال مدريد عام 2015 ليكون بديلًا لـ كيلور نافاس، وخاض معه إجمالًا 42 مباراة، وحصد في صفوفه 10 بطولات، أبرزها ثلاثية دوري أبطال أوروبا.

ويُنتظَر أن يتنافس كاسيا مع دافيد سوريا حارس المرمى الأساسي لـ خيتافي طوال المواسم الماضية.

وتحرّكت إدارة خيتافي لاستقدام حارس مرمى احتياطي بعد انتقال روبين يانيز إلى مالاجا.

وبات كاسيا سابع صفقة صيفية لكتيبة كيكي سانشيز فلوريس، بعد بورخا مايورال، وبورتو، ولويس ميّا، ودومينجوش دوارتي، وخايمي سيواني، وفابريزيو أنيليري.

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