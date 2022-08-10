اتحاد اليد يكرم منتخب الناشئات بعد إنجاز بطولة العالم

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

ناشئات منتخب مصر لكرة اليد

قرر الاتحاد المصري لكرة اليد تكريم منتخب الناشئات تحت 18 عاما بعد تحقيق إنجاز المركز السابع من بطولة العالم.

وكشف أيمن صلاح المشرف العام على منتخبات كرة اليد: "سيتم إقامة تكريم خاص لمنتخب مصر للناشئات مواليد 2004 بعد الحصول على المركز السابع في بطولة العالم".

وتغلب منتخب ناشئات كرة اليد على آيسلندا برميات الترجيح في مباراة تحديد المركز السابع.

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وأشاد أيمن صلاح بالنتائج التي حققها لاعبات مصر في بطولة العالم، ونجاحهن في تحقيق المركز السابع للمرة الأولى في تاريخ هذه الفئة العمرية على مستوى كرة اليد المصرية والأفريقية والعربية.

وأكد صلاح أن ما حققه منتخب الناشئات يبشر بمزيد من النجاحات على مستوى منتخبات السيدات، في ظل الدعم الذي يوليه الاتحاد المصري لجميع المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات.

وأضاف: "عقب عودة البعثة من مقدونيا سنحدد موعدا لتكريم البعثة والاحتفال باللاعبيات والجهاز الفني بشكل يليق بما حققوه في بطولة العالم".

جاءت مسيرة منتخب الناشئات في بطولة العالم على النحو التالي:

دور المجموعات

الفوز على منتخب كرواتيا بنتيجة 33-31

الفوز على منتخب كازاخستان بنتيجة 39-21

الفوز على منتخب الهند بنتيجة 42-34

الدور الرئيسي

الفوز على منتخب البرتغال بنتيجة 24-22

الخسارة أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 32-27

الدور ربع النهائي

الخسارة أمام منتخب المجر بطل النسخة الماضية بنتيجة 28-23

تحديد المراكز

الخسارة أمام منتخب السويد بنتيجة 30-27

الفوز على منتخب آيسلندا 35-33

وتضم قائمة منتخب مصر لناشئات كرة اليد:

كنزي حاتم - نانسي الهامي - نوال خليل - ملك أحمد - شروق محمود - تقى كامل - جود أحمد - منة حناوي - فاطمة محمود - لبنى أشرف - جهاد وائل - يثرب وليد - مريم عمر - جنى صلاح - لوجين أسامة - نادين طارق.

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