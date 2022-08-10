التشكيل - نيدفيد يغيب عن فيوتشر.. ومروان حمدي يقود هجوم سموحة

التشكيل - عودة لويس إدوارد مع المقاولون.. وراندرياناتيناينا يقود هجوم الجونة

نادر شوقي لـ في الجول: شروط خاصة لاحتراف ريان.. ولم تعجبنا تجربة تركيا

مستشار الأهلي القانوني لـ في الجول: الحكم على مرتضى منصور بالحبس لمدة شهر

مؤتمر ميكالي.. عن صناعة التاريخ مع المنتخب الأولمبي وضم صلاح في أولمبياد باريس

خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل

في الجول يكشف موقف الأهلي من المشاركة في الكأس والسوبر بعد رحيل عبد الفتاح