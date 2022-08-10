التشكيل - نيدفيد يغيب عن فيوتشر.. ومروان حمدي يقود هجوم سموحة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 18:02

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي سموحة بالفوز على الأهلي

أعلن علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر لمواجهة سموحة على إستاد "الإسكندرية" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

وغاب كريم نيدفيد عن قائمة الفريق لمواجهة سموحة.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: جوزيف جوناثان – محمود شعبان – سعد سمير – محمود رزق.

الوسط: غنام محمد – محمد رضا – العربي بدر.

الهجوم: أحمد عاطف - عمر كمال - محمد فاروق.

بينما اختار عبد الحميد بسيوني المدير الفني لـ سموحة تشكيل فريقه كالأتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد شكري - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - خالد عبد الفتاح.

الوسط: محمد متولي كناريا - حمدي علاء - مصطفى الخواجة.

الهجوم: صديق كالابا - عبد الكبير الوادي - مروان حمدي.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع برصيد 48 نقطة فيما يأتي سموحة في المركز السادس برصيد 41 نقطة.

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