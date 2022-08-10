التشكيل - عودة لويس إدوارد مع المقاولون.. وراندرياناتيناينا يقود هجوم الجونة

عاد لويس إدوارد لتشكيل المقاولون العرب الأساسي بعد غياب ثلاث مباريات للإصابة.

ويستضيف المقاولون العرب فريق الجونة ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري، في لقاء مثير على صراع البقاء.

ويحتل الجونة المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة بينما المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.

وجاء تشكيل المقاولون العرب في ثاني مباراة تحت قيادة شوقي غريب كالآتي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروق كابور - محمود عزت - حسن الشامي

الوسط: عبد الرحمن جبنة - أحمد الشيمي - لويس إدوارد

الهجوم: ممادو نياص - أحمد علي

بينما جاء تشكيل الجونة كالآتي:

حراسة المرمى: عماد السيد

الدفاع: عمرو طارق - محمد نجيب - طارق سامي

الوسط: إسلام محارب - نور السيد - ناصر ناصر - محمد عبد الجواد - عمرو سعداوي

الهجوم: إسلام عبد النعيم - أرنو راندرياناتيناينا

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