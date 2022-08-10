تقرير مغربي: سيرتدي القميص الأحمر.. أحداد ينضم إلى الوداد
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 15:43
كتب : FilGoal
انضم حميد أحداد إلى الوداد البيضاوي المغربي حسبما كشف موقع "Le 360 Sport" المغربي.
حميد أحداد
النادي : الرجاء البيضاوي
وأوضح التقرير حميد أحداد إلى النادي الأحمر في صفقة انتقال حر بعد أن رفض عزيز البدراوي، رئيس الرجاء تجديد عقده الذي انتهى شهر يونيو الماضي.
وأضاف التقرير إلى أن "مسؤولو فريق حسنية أكادير صرفوا النظر عن التعاقد معه".
وكشف تقرير سابق أن الرجاء استغنى عن 11 لاعبا بنهاية الموسم المنقضي.
وانضم أحداد الصيف الماضي قادما من الزمالك في صفقة قدرت بـ 100 ألف دولار بعد أن تنازل اللاعب عن مستحقاته لدى القلعة البيضاء.
ولعب أحداد معارا من الزمالك إلى الرجاء موسم 2020-21 قبل أن ينتقل بشكل كامل بعد نهاية الموسم.
الجناح البالغ 27 عاما سجل 12 هدفا وصنع 4 الموسم الماضي خلال 28 مباراة.
وسيصبح أحداد ثاني صفقات الوداد بعد حسم انتقال محمد أوناجم في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع الزمالك.
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