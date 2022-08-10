12 موسما في الممتاز.. مصر للمقاصة بين أحمد عبد الحليم وعيد مرازيق

هبط مصر للمقاصة بشكل رسمي لأول مرة في تاريخه بالدوري المصري منذ صعوده موسم 2010\2011.

الفريق الفيومي بدأ مشواره مع أحمد عبد الحليم نحو أضواء الممتاز والشهرة وقدم العديد من أسماء اللاعبين والمدربين للدوري المصري وصولا لـ عيد مرازيق.

مصر للمقاصة بدأ تحت اسم نادي هويدي عام 1988، وتغير المسمى إلى الفراعنة ثم نادي مصر للمقاصة ثم نادي هويدي.

في موسم 2008-2009 فشل نادي مصر المقاصة في الصعود للدوري الممتاز بعد احتلال وصافة مجموعة الصعيد خلفا لنادي الجونة الذي صعد لأول مرة للدوري الممتاز بفارق ثلاث نقاط.

في منتصف هذا الموسم انضم صبري رحيل ظهير أيسر المقاصة إلى نادي الزمالك

الموسم التالي عُين أحمد عبد الحليم مديرا فنيا للفريق، وقاد مصر للمقاصة لتحقيق 19 فوزا و8 تعادلات وثلاث هزائم من المدينة المنورة وسكر الحوامدية والواسطى.

ورغم استقالة عبد الحليم من منصبه عقب التعرض لهزيمة كبيرة من سكر الحوامدية بنتيجة 4-1 إلا أن مجلس الإدارة رفض.

في 5 مايو 2010 تأهل بشكل رسمي مصر للمقاصة للدوري الممتاز قبل جولة واحدة بعد الفوز على الوادي الجديد 2-0.

سجل ثنائية المقاصة كل من: إيهاب محروس وأيمن حفني في حضور جماهيري اقترب من 20 ألف مشجع.

وتأهل الفريق بفارق 5 نقاط مع تليفونات بني سويف، بعد 6 مواسم على التوالي في الدرجة الثانية وكان طارق حجاج قائد الفريق وهدافه برصيد 15هدفا.

وضم الجهاز الفني الصاعد للممتاز كل من: أحمد عبد الحليم مديرا فنيا ومحمد عبد الجليل مدربا عاما وحاتم حسن وأمير عبد العزيز مدربين مساعدين ورجب عويس مدربا لحراسة المرمى.

وضمت قائمة اللاعبين كل من: مصطفى فتحي وحمادة السيد ومصطفى ديدا وعمرو عبده ومحمد موسى وأيمن شعبان ومحمود محمود وأحمد عادل وتامر رياض وأيمن عبد النبي ومصطفى جيجا وإسلام عادل ومحمد أبو المعاطي وأحمد سالم وتامر عبد الشافي وعبد الستار محروس وأيمن حفني وأيمن كمال وإيهاب محروس وخالد الجزار وطارق حجاج وحسين حمدي وعمر عبد المنعم وحموكشه وعثمان عفروتو.

في الدوري الممتاز

الموسم الأول 2010-2011 قاد طارق يحيى الفريق فنيا بعد رحيل أحمد عبد الحليم لقيادة نادي الخليج الإماراتي في الدرجة الثانية.

واحتل المقاصة المركز السادس في موسم 2010\2011 الأول له بالممتاز تحت قيادة طارق يحيى.

ثم احتل المراكز 11 و4 و7 و2 و8 و6 و9 و7 على التوالي في الموسم المكتملة، إلى أن تأكد هبوطه هذا الموسم.

الفريق حقق إنجازاته مع ايهاب جلال بالمشاركة في الكونفدرالية بعد احتلال المركز الرابع ثم احتلال وصافة الدوري خلف الأهلي في الدوري في موسم 2016-2017.

مدرسة مصر المقاصة أخرجت العديد من اللاعبين الذين انضموا لـ الأهلي والزمالك أبرزهم أيمن حفني وصبري رحيل وحسين حمدي وأحمد الشيخ وميدو جابر وحسين الشحات وإسلام جابر وحسني فتحي ومحمود عبد العاطي "دونجا".

عيد مرازيق المدير الفني الحالي لـ مصر للمقاصة صرّح بأن "مجلس الإدارة يمتلك الفكر للعودة السريعة للدوري الممتاز باستمرار عدد من عناصر الفريق الحالي والتجهيز السريع نظرا لأن أندية الدرجة الثانية بدأت استعداداتها مبكرا".

ويعرف مرازيق خبايا الدرجة الثانية بعدما حقق الصعود مع مع البلاستيك وكوكاكولا والبنك الأهلي من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ثم الصعود مع البنك الأهلي إلى الدوري الممتاز فهل يعيد تجربة عبد الحليم بتحقيق الصعود الثاني للمقاصة الذي تم تغيير اسمه إلى نادي هويدي؟

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