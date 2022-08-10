كرة يد - إنجاز جديد.. ناشئات مصر تنتصرن على إيسلندا ويحصدن المركز السابع

حققت ناشئات مصر المركز السابع في كأس العالم بالفوز على إيسلندا كإنجاز تاريخي وأفضل مركز في تلك الفئة العمرية.

وتفوقت ناشئات مصر برميات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 31-31.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إيسلندا 16-12 واستطاعت ناشئات مصر من العودة والتعادل قبل نهاية اللقاء.

ومن ثم تفوقن في الرميات الترجيحية بنتيجة 4-2.

ونجح منتخب مصر في تحقيق إنجاز خلال البطولة بعد التأهل إلى ربع نهائي لأول مرة في تاريخه.

وتصدرت مصر المجموعة الرابعة في الدور الأول بثلاثة انتصارات على كرواتيا والهند وكازخستان.

ثم عبرت المجموعة الثانية في الدور الثاني بتغلبها على البرتغال وهزيمتها أمام الدنمارك بعد ضمان التأهل.

وكان أفضل مركز حققته مصر في بطولة العالم للناشئات هو التاسع في نسخة 2016، بينما احتلت مصر المركز 23 في آخر مشاركة عام 2018.

اقرأ أيضا

تصريحات نارية من عصام عبد الفتاح

أمير مرتضى خارج مصر لحسم صفقة جديد للزمالك

الاتحاد المنستيري: سنحاول استغلال حالة الأهلي

الموعد الجديد لمد القيد الإفريقي