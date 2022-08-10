كرة يد - إنجاز جديد.. ناشئات مصر تنتصرن على إيسلندا ويحصدن المركز السابع

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 13:40

كتب : FilGoal

ناشئات منتخب مصر لكرة اليد

حققت ناشئات مصر المركز السابع في كأس العالم بالفوز على إيسلندا كإنجاز تاريخي وأفضل مركز في تلك الفئة العمرية.

وتفوقت ناشئات مصر برميات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل 31-31.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إيسلندا 16-12 واستطاعت ناشئات مصر من العودة والتعادل قبل نهاية اللقاء.

أخبار متعلقة
كرة يد – خسارة ناشئات مصر أمام المجر.. والمنافسة على المركز الخامس كرة يد - الأمل الأخير.. خسارة ناشئات مصر أمام السويد والمنافسة على المركز السابع كرة يد - الاتحاد المصري يعلن مشاركة منتخب السيدات في أمم إفريقيا كرة يد - رغم التأهل التاريخي إلى الربع نهائي.. ناشئات مصر تتعرض للخسارة الأولى في بطولة العالم

ومن ثم تفوقن في الرميات الترجيحية بنتيجة 4-2.

May be an image of 5 people, people standing and indoor

ونجح منتخب مصر في تحقيق إنجاز خلال البطولة بعد التأهل إلى ربع نهائي لأول مرة في تاريخه.

وتصدرت مصر المجموعة الرابعة في الدور الأول بثلاثة انتصارات على كرواتيا والهند وكازخستان.

ثم عبرت المجموعة الثانية في الدور الثاني بتغلبها على البرتغال وهزيمتها أمام الدنمارك بعد ضمان التأهل.

وكان أفضل مركز حققته مصر في بطولة العالم للناشئات هو التاسع في نسخة 2016، بينما احتلت مصر المركز 23 في آخر مشاركة عام 2018.

اقرأ أيضا

تصريحات نارية من عصام عبد الفتاح

أمير مرتضى خارج مصر لحسم صفقة جديد للزمالك

الاتحاد المنستيري: سنحاول استغلال حالة الأهلي

الموعد الجديد لمد القيد الإفريقي

كرة يد ناشئات مصر كأس العالم لكرة اليد ناشئات
نرشح لكم
كرة يد - الأمل الأخير.. خسارة ناشئات مصر أمام السويد والمنافسة على المركز السابع حوار في الجول – أحمد عادل: كرة اليد أنجح لعبة جماعية في مصر.. وسننافس في مونديال الأندية كرة يد – خسارة ناشئات مصر أمام المجر.. والمنافسة على المركز الخامس موعد مباريات الأحد 7 أغسطس 2022.. الأهلي والدوري الإنجليزي وكأس العرب وناشئات اليد حوار في الجول - سيدات منتخب اليد عن "تحول الحلم لحقيقة.. وتجدد الطموح والهدف" كرة يد - رغم التأهل التاريخي إلى الربع نهائي.. ناشئات مصر تتعرض للخسارة الأولى في بطولة العالم حوار في الجول - حسن قداح عن كأس العالم وصراع الأهلي والزمالك وحلم دوري أبطال أوروبا كرة يد - الاتحاد المصري يعلن مشاركة منتخب السيدات في أمم إفريقيا
أخر الأخبار
تقرير: مارسيليا يستهدف ضم سليماني 3 دقيقة | ميركاتو
كرة يد - إنجاز جديد.. ناشئات مصر تنتصرن على إيسلندا ويحصدن المركز السابع 13 دقيقة | كرة يد
ذا تايمز: 48 ساعة تحسم مستقبل دي يونج.. تشيلسي يلاحقه ويونايتد استسلم 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاف يطلق دوري السوبر الإفريقي.. موعد انطلاق البطولة ونظام المسابقة ساعة | الكرة الإفريقية
لا جازيتا ديلو سبورت: ديباي على أعتاب يوفنتوس مجانا ساعة | الكرة الأوروبية
حوار صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع مصر.. الأهلي بيتي وسر احتفال "البوكس" ساعة | الكرة المصرية
كوبا سود أمريكانا – سواريز يودع بعد 62 دقيقة مع ناسيونال ساعة | أمريكا
ليفاندوفكسي: هذا الثنائي سيسجل 40 هدفا لبايرن هذا الموسم ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري