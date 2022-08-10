عبد الظاهر السقا: أحمد فتحي إضافة لأي ناد.. وهذا موعد إعلان الصفقات الجديدة

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر عن حقيقة رغبة ناديه في التعاقد مع أحمد فتحي لاعب بيراميدز، موضحا موعد إعلان ناديه عن الصفقات الجديدة.

أحمد فتحي النادي : بيراميدز فيوتشر

وقال السقا عبر صدى البلد: "أحمد فتحي إضافة كبيرة لأي ناد بالتأكيد وخبرات رائعة، فيوتشر سيعلن كافة صفقاته يوم 31 أغسطس عقب نهاية الدوري ولن يتحدث عن أي لاعب سواء بالتأكيد أو النفي قبل ذلك، لأن اللاعبين يشاركون مع أنديتهم في الوقت الحالي".

وعن طموح فيوتشر خلال الموسم المقبل أوضح "لدينا خطة تطوير بعد مرحلة بناء المنظومة وتكوين شخصية الفريق. لدينا مدير فني طموح وعلينا محاولة الاستمرار في النجاح".

ويستعد فيوتشر للمشاركة في بطولة الكونفدرالية للمرة الأولى.

وشدد "وجود رغبة لدى عدد كبير من الأندية في التعاقد مع لاعبي فيوتشر دليل قاطع على نجاح المنظومة وعلى صحة اختياراتنا وليس لدينا أي أزمة ولكن نبحث عن مصلحة نادينا في المقام الأول، وكما ذكرت في وقت سابق القوام الأساسي للفريق مستمر".

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023 عن مواجهة بين فيوتشر وبول جينجا الأوغندي في الدور التمهيدي الأول.

بينما يقام الإياب في القاهرة على أرض فيوتشر أحد أيام 16 أو 17 أو 18 سبتمبر.

ويلتقي فيوتشر في الدور التمهيدي الثاني مع الفائز من بولفز دو بورجو البنيني وكالون السيراليوني.