عبد الظاهر السقا: أحمد فتحي إضافة لأي ناد.. وهذا موعد إعلان الصفقات الجديدة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 00:49

كتب : FilGoal

عبد الظاهر السقا

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي بنادي فيوتشر عن حقيقة رغبة ناديه في التعاقد مع أحمد فتحي لاعب بيراميدز، موضحا موعد إعلان ناديه عن الصفقات الجديدة.

أحمد فتحي

النادي : بيراميدز

فيوتشر

وقال السقا عبر صدى البلد: "أحمد فتحي إضافة كبيرة لأي ناد بالتأكيد وخبرات رائعة، فيوتشر سيعلن كافة صفقاته يوم 31 أغسطس عقب نهاية الدوري ولن يتحدث عن أي لاعب سواء بالتأكيد أو النفي قبل ذلك، لأن اللاعبين يشاركون مع أنديتهم في الوقت الحالي".

وعن طموح فيوتشر خلال الموسم المقبل أوضح "لدينا خطة تطوير بعد مرحلة بناء المنظومة وتكوين شخصية الفريق. لدينا مدير فني طموح وعلينا محاولة الاستمرار في النجاح".

أخبار متعلقة
مؤتمر أجواش: احترامنا لمصر للمقاصة سر الفوز.. ونجهز بديل المثلوثي أمام فاركو عبد الفتاح لـ في الجول: عينت عاشور لمباراة المحلة لتبرئته.. بيان الأهلي "عيب" واستقالتي قديمة بعد الهبوط.. مدرب مصر للمقاصة يكشف عن مستقبله مع الفريق عواد: تمسكت بالفرصة وسعيد بالثقة.. مباريات الدوري المتبقية مواجهات كأس

ويستعد فيوتشر للمشاركة في بطولة الكونفدرالية للمرة الأولى.

وشدد "وجود رغبة لدى عدد كبير من الأندية في التعاقد مع لاعبي فيوتشر دليل قاطع على نجاح المنظومة وعلى صحة اختياراتنا وليس لدينا أي أزمة ولكن نبحث عن مصلحة نادينا في المقام الأول، وكما ذكرت في وقت سابق القوام الأساسي للفريق مستمر".

وأسفرت قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023 عن مواجهة بين فيوتشر وبول جينجا الأوغندي في الدور التمهيدي الأول.

بينما يقام الإياب في القاهرة على أرض فيوتشر أحد أيام 16 أو 17 أو 18 سبتمبر.

ويلتقي فيوتشر في الدور التمهيدي الثاني مع الفائز من بولفز دو بورجو البنيني وكالون السيراليوني.

اقرأ أيضا:

تصريحات مثيرة من أنشيلوتي

سموحة يطلب 40 مليون جنيه في نجمه

تحديد موعد بداية مهمة كلاتنبرج

أوناجم يعود لفريقه السابق

بانون يسجل في مباراته الأولى مع قطر

نادي فيوتشر عبد الظاهر السقا أحمد فتحي
نرشح لكم
بدر بانون يسجل في أولى مبارياته بالدوري القطري عودة من جديد.. أوناجم ينضم إلى الوداد كالتشيو ميركاتو: بعد إدانته بالتحرش الجنسي.. سانتي مينا مطلوب في الدوري السعودي بعد هبوط أهلي جدة.. السومة إلى العربي القطري معارا كما انفرد في الجول – الشباب السعودي يتعاقد مع مهاجم منتخب الجابون أحلامهم هي واقعنا.. الجزيرة يضم أشرف بنشرقي عضو شرف التعاون: متمسكون بتواجد مصطفى فتحي مع الفريق في الموسم المقبل طارق العشري يكشف حقيقة انضمام مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش
أخر الأخبار
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد الجديد لمد القيد الإفريقي 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
عبد الظاهر السقا: أحمد فتحي إضافة لأي ناد.. وهذا موعد إعلان الصفقات الجديدة 8 دقيقة | الوطن العربي
مؤتمر أجواش: احترامنا لمصر للمقاصة سر الفوز.. ونجهز بديل المثلوثي أمام فاركو 13 دقيقة | الكرة المصرية
عبد الفتاح لـ في الجول: عينت عاشور لمباراة المحلة لتبرئته.. بيان الأهلي "عيب" واستقالتي قديمة 18 دقيقة | الكرة المصرية
بعد الهبوط.. مدرب مصر للمقاصة يكشف عن مستقبله مع الفريق 35 دقيقة | الكرة المصرية
عواد: تمسكت بالفرصة وسعيد بالثقة.. مباريات الدوري المتبقية مواجهات كأس 38 دقيقة | الكرة المصرية
أسامة نبيه: الزمالك يريد إنهاء الدوري بأقوى شكل.. وهكذا أتعامل مع يوسف 57 دقيقة | الكرة المصرية
وليد هويدي: توقعنا الهبوط.. وهشام حافظ انتقل إلى فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري