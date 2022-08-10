مؤتمر أجواش: احترامنا لمصر للمقاصة سر الفوز.. ونجهز بديل المثلوثي أمام فاركو

يرى روي أجواش مدرب الزمالك أن احترام الفريق لمصر للمقاصة رغم تذيل ترتيب الدوري سر تحقيق الفوز.

وتغلب الزمالك على مصر للمقاصة بخمسة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.

وقاد أجواش مباراة اليوم بسبب إيقاف جوسفالدو فيريرا لتراكم البطاقات الصفراء.

وقال أجواش في المؤتمر الصحفي: "كنا نحتاج للفوز في مباراة المقاصة واحترمنا المنافس بالرغم من تذيله ترتيب جدول الدوري وذلك كان سر الانتصار".

وأضاف "نجحنا في إدارة المباراة بشكل جيد وحسمنا اللقاء في الشوط الثاني".

وشدد المدرب البرتغالي "نحاول تطوير كل جوانب الفريق، ونجحنا في استغلال الفرص بشكل إيجابي وإنهاء الهجمات بتسجيل الأهداف".

أما عن المواجهة المقبلة فأوضح "نعلم جيدا أن فاركو من أفضل الفرق الدفاعية في الدوري بفضل مجهودهم الكبير خاصة أن الموسم الحالي هو الأول لهم في مسابقة الدوري".

وتابع "سنستعد لمباراة فاركو جيدا وفي هذه النوعية من المباريات علينا التحلي بالصبر لفك خيوط دفاع المنافس".

وبالحديث عن غياب حمزة المثلوثي أوضح "الزمالك لعب بطرق مختلفة، والجهاز الفني سيستغل اللاعبين المتواجدين بالفريق طبقا للخطة التي ستناسب المباراة".

ويغيب حمزة المثلوثي عن المباراة المقبلة للزمالك بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

واختتم أجواش تصريحاته "سنجهز البديل المناسب لحمزة المثلوثي للمشاركة في لقاء فاركو".

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