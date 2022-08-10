عواد: تمسكت بالفرصة وسعيد بالثقة.. مباريات الدوري المتبقية مواجهات كأس

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 - 00:19

كتب : FilGoal

محمد عواد يتصدى لركلة جزاء أحمد علي

أعرب محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك عن سعادته بتحقيق الفوز على مصر للمقاصة والابتعاد بصدارة مسابقة الدوري.

محمد عواد

النادي : الزمالك

الزمالك

وتغلب الزمالك على مصر للمقاصة بخمسة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.

وقال عواد عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "لا يوجد أمامنا سوى الفوز، واللاعبون نفذوا المطلوب منهم".

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وأضاف "سنلعب من أجل الفوز في كل المباريات المقبلة، ونحترم فريق مصر للمقاصة بغض النظر عن موقف الفريق وحققنا المطلوب".

وعن مشاركته الفترة الأخيرة أوضح "تمسكت بالفرصة التي حصلت عليها وسعيد بثقة زملائي والجهاز الفني".

وشدد عواد "الدوري لم يحسم بعد، لدينا 4 مباريات وهدفنا تحقيق الفوز".

ويحتاج الزمالك الفوز في مباراتين فقط من الأربع مباريات المتبقية في الدوري لحسم اللقب بشكل رسمي.

وكشف عواد "فيريرا يتحدث معنا دائما بضرورة تحقيق المكسب، لدينا 4 مباريات في الدوري مثل الكأس ولا يوجد هدف سوى الفوز".

وحقق الزمالك الفوز في تسع مباريات متتالية بمسابقة الدوري.

واختتم عواد تصريحاته "الآن نبدأ التركيز على مواجهة الإسماعيلي في الكأس، نحترم الفريق ولدينا هدف استمرار المستوى الجيد وتحقيق الفوز".

ويلعب الزمالك أمام الإسماعيلي مساء يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات ثمن نهائي كأس مصر.

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