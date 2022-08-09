وليد هويدي: توقعنا الهبوط.. وهشام حافظ انتقل إلى فيوتشر

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 23:49

كتب : FilGoal

الزمالك ومصر للمقاصة

شدد وليد هويدي المشرف على فريق الكرة بنادي مصر للمقاصة، على أن هبوط ناديه للدرجة الثانية كان أمرا متوقعا.

وتجمد رصيد المقاصة عند 15 نقطة بعد الخسارة من الزمالك بنتيجة 5-0 ليهبط رسميا إلى الدرجة الثانية للمرة الأولى في تاريخه منذ صعوده للدوري لأول مرة في موسم 2010-2011.

وقال هويدي عبر صدى البلد: "عانينا من مديونية ثقيلة خلال السنوات الماضية وصلت إلى 73 مليون جنيه وبعد العمل تقلصت إلى 9 ملايين جنيه. توقعنا الهبوط هذا الموسم وتسديد مديونيات النادي الأهم بالنسبة لنا".

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وأضاف "موارد النادي تعتمد على بيع اللاعبين المميزين إضافة إلى أموال الشركة الراعية ولا نحصل على دعم من اي مصدر آخر بخلاف بعض الأندية".

وأوضح "هناك أندية تحصل على دعم مادي من اتحاد الكرة ومن وزارة الرياضة ولكن هذا لا يحدث معنا وبالتالي قلت جودة اللاعبين والتعاقدات تدريجيا".

وشدد "مع التخلص من الديون اعتقد أن مصر للمقاصة سيعودي للدوري خلال موسمين على أقصى تقدير. كل فريق له أهدافه وكان علينا استخدام لغة العقل ومواجهة أزماتنا وتسديد الديون أولا".

وواصل "بداية الاستثمار جاء ببيع هشام حافظ إلى نادي فيوتشر ولدينا عروض للثنائي كريم حلاوة ورمضان مصطفى".

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الذكرى الأفضل

وعن الذكرى الأفضل لمصر المقاصة خلال المواسم الماضية منذ تأهله للدوري قال هويدي: "تأهلت مع هذا الفريق من القسم الرابع عام 1999 حتى وصلنا للمشاركة في الدوري الممتاز والبطولات الإفريقية، بالنسبة لي الحصول على المركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا هى الذكرى الأحلى مع الفريق".

ومنذ صعوده للدوري لأول مرة في موسم 2010-2011 لم يهبط المقاصة مطلقا.

وسبق للمقاصة المشاركة في الكونفدرالية في سنة 2016 ودوري أبطال إفريقيا في 2018 بعد حصوله على المركز الثاني بمسابقة الدوري.

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