بنتيجته المفضلة.. فاركو يفوز أمام البنك الأهلي ويقلص فارق النقاط

فاز فاركو على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على إستاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري.

وسجل أحمد مودي هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 36 عن طريق ركلة جزاء.

وحقق فاركو الفوز بنتيجته المفضلة (1-0) للمرة السادسة في الدوري المصري للموسم الحالي.

وقلص فاركو الفارق مع البنك الأهلي، إذ يحتل المركز الـ8 برصيد 40 نقطة فيما يأتي البنك في المركز الـ7 برصيد41 نقطة.

التشكيل

أحداث المباراة

بدأ أصحاب الأرض بسيطرة تامة على الكرة عن طريق ناصر منسي عند الدقيقة 15 لكنها مرت مباشرة خارج الملعب.

وتواصلت سيطرة البنك الأهلي على مجريات المباراة عند الدقيقة 22 بعد تسديدة قوية من جانب محمد بسيوني من خارج منطقة الجزاء لكن أبعدها محمد صبحي.

وألغي هدفا لـ البنك الأهلي من جانب أسامة فيصل بداعي التسلل عند الدقيقة 23.

وزاد محمد هلال لاعب البنك الأهلي الهجوم على مرمى فاركو بعد تمريرة من داخل منطقة الجزاء لكن شتتها أحمد مودي من على القائم الأول عند الدقيقة 29.

وواصل البنك الأهلي السيطرة بحثا عن الهدف الأول عند الدقيقة 34 عن طريق أسامة فيصل الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لكن تصدى لها محمد صبحي بثبات.

وعلى عكس مجريات المباراة، أحرز أحمد مودي هدف فاركو الوحيد عند الدقيقة 36 عن طريق ركلة جزاء بعد لمسة يد على محمد أحمد "دبش" لاعب البنك الأهلي، لينتهي الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء.

ومع بداية الشوط الثاني، بدأ البنك الأهلي السيطرة من جديد على الكرة عن طريق محمد بسيوني الذي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين من داخل منطقة الجزاء وأمسك بها محمد صبحي.

وتواصلت محاولات البنك الأهلي على المرمى خلال الشوط الثاني لكن دون أي تهديد حقيقي لينتهي اللقاء بفوز فاركو بهدف دون رد.

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