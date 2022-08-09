بوري: أمامنا فرصة جديدة لصنع التاريخ.. وعلينا التعلم من تجربة بايرن ميونيخ

يرى رافائيل سانتوس بوري لاعب آينتراخت فرانكفورت أن فريقه أمام فرصة ذهبية لكتابة التاريخ عند مواجهة ريال مدريد.

ويلتقي فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد مساء الأربعاء.

وشدد بوري على استفادة فريقه من مواجهة بايرن ميونيخ بالدوري رغم الهزيمة الثقيلة بنتيجة 6-1.

وفيما يلي كل ما قاله بوري لاعب فياريال السابق.

كيف تفوز على ريال مدريد؟

"لقد أتيحت لي الفرصة للتواجد في الدوري، لمواجهة ريال مدريد مرتين مع فياريال، إنه فريق ذو جودة عالية، ولكن يمكنك المنافسة معه، لقد كانت مباريات متوازنة للغاية.

"من المهم أن نكون صلبين كفريق، وأن نكون أقوياء، علينا تقليل الفرص المتاحة لهم، وتحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة لنا".

ماذا يعني لـ آينتراخت خوض هذه المباراة؟

" علينا الاستمتاع بهذه اللحظة وتتويج ما تم القيام به في العام الماضي وما حققه الفريق كمجموعة والثقة التي تحققت بعد ذلك اللقب".

"أمامنا فرصة ذهبية لمواصلة صنع التاريخ. عليك أن تعيش هذه اللحظات بأفضل طريقة. الخسارة من بايرن خدمتنا كثيرا كتجربة. الدوري الألماني طويل، وهناك وقت لتصحيح الأخطاء. علينا أن نتعلم مما حدث ضد بايرن".

وسبق لـ ريال مدريد الفوز بكأس السوبر الأوروبي 7 مرات آخرها في 2018.

فيما يشارك فرانكفورت في المسابقة للمرة الأولى بعد تتويجه بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ويدير المباراة تحكيميًا الإنجليزي مايكل أوليفر، فيما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو البولندي توماس كفياتوفسكي.

وخسر فرانكفورت في افتتاح الدوري الألماني بسداسية مقابل هدف واحد أمام بايرن.

فيما يخوض ريال مدريد مباراته الرسمية الأولى في الموسم.

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