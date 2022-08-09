ثلاثية زيزو تبعده في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22

ابتعد أحمد سيد زيزو بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 في 30 جولة.

وسجل زيزو ثلاثة أهداف "هاتريك" في فوز الزمالك على مصر للمقاصة بخمسة أهداف دون مقابل.

وابتعد زيزو عن النيجيري جون إيبوكا بفارق ستة أهداف.

كما رفع سيف الدين الجزيري رصيده إلى 9 أهداف بعد تسجيل هدفين في شباك المقاصة.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لهذا الموسم:

أحمد سيد زيزو – 19 هدفا – الزمالك

جون إيبوكا – 13 هدفا – إنبي

مروان حمدي – 12 هدفا – سموحة

كريستوفر مابولولو – 12 هدفا – الاتحاد

مصطفى شلبي – 10 أهداف – إنبي

سيف الدين الجزيري - 9 أهداف - الزمالك

أحمد رفعت – 9 أهداف – فيوتشر

محمد هلال – 9 أهداف – البنك الأهلي

شادي حسين – 9 أهداف – سيراميكا كليوباترا

أشرف بنشرقي – 8 أهداف – الزمالك

محمد مجدي أفشة – 8 أهداف – الأهلي

علي معلول – 8 أهداف – الأهلي

أحمد عاطف – 8 أهداف – فيوتشر

ناصر منسي – 8 أهداف – البنك الأهلي

خالد قمر – 8 أهداف - الجونة

محمد صالح - 8 أهداف - إيسترن كومباني

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