ثلاثية زيزو تبعده في الصدارة.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 22:55

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو - الزمالك

ابتعد أحمد سيد زيزو بصدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 في 30 جولة.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وسجل زيزو ثلاثة أهداف "هاتريك" في فوز الزمالك على مصر للمقاصة بخمسة أهداف دون مقابل.

وابتعد زيزو عن النيجيري جون إيبوكا بفارق ستة أهداف.

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كما رفع سيف الدين الجزيري رصيده إلى 9 أهداف بعد تسجيل هدفين في شباك المقاصة.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لهذا الموسم:

أحمد سيد زيزو – 19 هدفا – الزمالك

جون إيبوكا – 13 هدفا – إنبي

مروان حمدي – 12 هدفا – سموحة

كريستوفر مابولولو – 12 هدفا – الاتحاد

مصطفى شلبي – 10 أهداف – إنبي

سيف الدين الجزيري - 9 أهداف - الزمالك

أحمد رفعت – 9 أهداف – فيوتشر

محمد هلال – 9 أهداف – البنك الأهلي

شادي حسين – 9 أهداف – سيراميكا كليوباترا

أشرف بنشرقي – 8 أهداف – الزمالك

محمد مجدي أفشة – 8 أهداف – الأهلي

علي معلول – 8 أهداف – الأهلي

أحمد عاطف – 8 أهداف – فيوتشر

ناصر منسي – 8 أهداف – البنك الأهلي

خالد قمر – 8 أهداف - الجونة

محمد صالح - 8 أهداف - إيسترن كومباني

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