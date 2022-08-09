الـ 15 في الدوري.. البنا حكما لمواجهة الأهلي ضد المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مواجهة الأهلي ضد المصري في الجولة 30 من مسابقة الدوري بإدارة محمود البنا.

ويدير محمود البنا المباراة رقم 15 في الدوري هذا الموسم وكانت المواجهة الأخيرة بين الجونة والإسماعيلي في الجولة 27.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 28 مباراة ولديه مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي.

أما المصري ففي المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

وكان محمود البنا قد أدار أربع مباريات للأهلي في الدوري هذا الموسم ومباراتين للمصري.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم الساحة: محمود البنا

حكم مساعد: سمير جمال

حكم مساعد: سامي هلهل

حكم رابع: أحمد جمال

حكم فيديو: طارق مجدي

مساعد حكم فيديو: أحمد صلاح

وحقق الأهلي الفوز في مباراتين تحت قيادة البنا هذا الموسم أمام كل من سموحة في الدور الأول (بنتيجة 4-1)، وأمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما تعادل الأهلي أمام طلائع الجيش سلبيا وخسر أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما المصري ففاز في مباراة أمام فاركو بهدف دون مقابل وخسر أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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