الـ 15 في الدوري.. البنا حكما لمواجهة الأهلي ضد المصري

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 22:28

كتب : FilGoal

محمود البنا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مواجهة الأهلي ضد المصري في الجولة 30 من مسابقة الدوري بإدارة محمود البنا.

ويدير محمود البنا المباراة رقم 15 في الدوري هذا الموسم وكانت المواجهة الأخيرة بين الجونة والإسماعيلي في الجولة 27.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 28 مباراة ولديه مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي.

أخبار متعلقة
التشكيل - ناصر منسي يقود هجوم البنك الأهلي.. وفاركو يستعيد صبحي وسوكاري بعد هبوط أهلي جدة.. السومة إلى العربي القطري معارا اتحاد الكرة يعلن: كاف يعتمد مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير في دور الـ32

أما المصري ففي المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.

وكان محمود البنا قد أدار أربع مباريات للأهلي في الدوري هذا الموسم ومباراتين للمصري.

وجاء طاقم التحكيم كالآتي:

حكم الساحة: محمود البنا

حكم مساعد: سمير جمال

حكم مساعد: سامي هلهل

حكم رابع: أحمد جمال

حكم فيديو: طارق مجدي

مساعد حكم فيديو: أحمد صلاح

وحقق الأهلي الفوز في مباراتين تحت قيادة البنا هذا الموسم أمام كل من سموحة في الدور الأول (بنتيجة 4-1)، وأمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما تعادل الأهلي أمام طلائع الجيش سلبيا وخسر أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما المصري ففاز في مباراة أمام فاركو بهدف دون مقابل وخسر أمام بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

اقرأ أيضا:

تصريحات مثيرة من أنشيلوتي

سموحة يطلب 40 مليون جنيه في نجمه

تحديد موعد بداية مهمة كلاتنبرج

أوناجم يعود لفريقه السابق

بانون يسجل في مباراته الأولى مع قطر

الدوري المصري الأهلي المصري
نرشح لكم
هاتريك زيزو أمام المقاصة يكتب تاريخا جديدا مع الزمالك بعد غياب 9 مباريات.. محمود علاء يظهر مع الزمالك من جديد مران الإسماعيلي - جلسة مع مدبولي وتأهيل عبد الحكيم مؤتمر جونياس: سعيد بمجهود اللاعبين رغم الغيابات العديدة في الفريق لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة العاشرة على التوالي بهدفه في المقاصة.. الجزيري يتصدر قائمة الهدافين العرب في الدوري المصري مباشر الدوري - البنك الأهلي (0) - (1) فاركو.. محاولة لإدراك التعادل التشكيل - ناصر منسي يقود هجوم البنك الأهلي.. وفاركو يستعيد صبحي وسوكاري
أخر الأخبار
هاتريك زيزو أمام المقاصة يكتب تاريخا جديدا مع الزمالك دقيقة | الكرة المصرية
مارسيليا يعلن ضم أليكسيس سانشيز 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
الـ 15 في الدوري.. البنا حكما لمواجهة الأهلي ضد المصري 17 دقيقة | الكرة المصرية
بعد غياب 9 مباريات.. محمود علاء يظهر مع الزمالك من جديد 23 دقيقة | الكرة المصرية
مران الإسماعيلي - جلسة مع مدبولي وتأهيل عبد الحكيم 32 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر جلاسنر: نبكي لرحيل كوستيتش.. لم أعرف أنه لن يشارك أمام ريال مدريد 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جونياس: سعيد بمجهود اللاعبين رغم الغيابات العديدة في الفريق 43 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: اتصال جاتوزو يحسم انتقال نيكو جونزاليس إلى فالنسيا معارا 51 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف 4 قائمة الأهلي - انضمام 8 شباب لمباراة الاتحاد السكندري