بعد غياب 9 مباريات.. محمود علاء يظهر مع الزمالك من جديد

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 22:22

كتب : FilGoal

محمود علاء يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في حرس الحدود

عاد محمود علاء مدافع نادي الزمالك للظهور مجددا في مباريات فريقه بعد فترة من الغياب.

ودفع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بمحمود علاء بدلا من محمود حمدي "الونش" في مواجهة مصر للمقاصة ليعود للمشاركة من جديد.

مشاركة محمود علاء أمام مصر للمقاصة هى الأولى للمدافع صاحب الـ 31 عاما بعد 9 مباريات من الغياب.

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وجاءت آخر مباريات الزمالك التي شهدت مشاركة محمود علاء أمام الإسماعيلي منذ 73 يوما، إذ لُعبت المباراة في 28 مايو الماضي ضمن الجولة 21 من مسابقة الدوري.

وغاب محمود علاء عن قائمة مباريات الزمالك أمام الأهلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي والمقاولون العرب.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء خلال مواجهات فيوتشر وغزل المحلة وبيراميدز وسموحة والجونة.

وشارك محمود علاء خلال الموسم الحالي مع الزمالك في 16 مباراة بالدوري وصنع هدفا وحيدا.

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