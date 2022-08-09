مران الإسماعيلي - جلسة مع مدبولي وتأهيل عبد الحكيم

خاض فريق الإسماعيلي مرانه الرئيسي مساء اليوم الثلاثاء في إطار الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكنري بعد غدا الخميس.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الاتحاد السكندري مساء الخميس ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري.

واشتمل المران على مجموعة من التدريبات الخططية منها سرعة التحول من الجانب الدفاعي للهجومي فضلا عن التسليم والتسلم في المساحات الضيقة بجانب التحرك بدون كرة في المساحات الخالية.

وعقد حمزة الجمل المدير الفني للفريق جلسة مطولة عقب نهاية المران مع أحمد مدبولي صانع ألعاب الدراويش.

كما خاض وجيه عبد الحكيم مهاجم الفريق الشاب تدريبات تأهيلية بعد تعرضه لشد خفيف في العضلة الخلفية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات بهدف إصلاح الأخطاء والوقوف على مدى استيعاب الخطط الفنية المرغوب تطبيقها في المواجهة الجماهيرية.

ويتقاسم فريقا الإسماعيلي والاتحاد المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة لكل منهما.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد على الاتحاد السكندري.

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