مؤتمر جلاسنر: نبكي لرحيل كوستيتش.. لم أعرف أنه لن يشارك أمام ريال مدريد

أبدى أوليفر جلاسنر المدير الفني لـ أينتراخت فرانكفورت، حزنه لرحيل نجمه الصربي فيليب كوستيتش.

ويلتقي فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد مساء الأربعاء.

وأكد جلاسنر غياب كوستيتش الذي يستحق للرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وفيما يلي كل ما قاله جلاسنر.

كيف يمكن الدفاع أمام ريال مدريد؟

"أمام ريال مدريد يجب أن ندافع بشكل مميز، خصوصًا أمام مهاجم مثل بنزيمة، أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، يصعب للغاية السيطرة عليه وقوي. من المهم منع اللاعبين من إيصال الكرات إليه. لن يكون ذلك سهلًا. نريد أن نكون تنافسيين ونضغط عليه لنترك له القليل من المساحة".

كيف تشعر قبل مباراة مماثلة؟

"أنا بخير، لدينا رغبة كبيرة في خوض تلك المباراة، إنها مكافأة الفوز بالدوري الأوروبي. نريد أن نتنافس أمام بطل أوروبا الذي فاز على باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وتشيلسي. إنه فريق صاحب جودة عالية، نريد أن نظهر بأفضل نسخة لنا. لسنا خائفين".

لكنك لن تستطيع التعويل على كوستيتش.

"الدموع في أعيننا لعدم قدرتنا على التعويل على كوستيتش الذي سجل 22 هدفًا الموسم الماضي. تأثيره كان هائلًا. من السيئ دومًا خسارة لاعب بهذا الحجم، نحن أضعف دونه، لكن في الموسم الماضي حل وقت لم يرغب خلاله في اللعب وبعد الحديث معه عاد للمشاركة. قلت له إن كان سيرحل، فليفعل ذلك كبطل. والآن يرحل بالفعل كبطل. أنا سعيد لأجله. كرويًا الأمر محزن، لكن هناك فرص أخرى".

"لم نغيّر طريقة لعبنا، ربما سنضطر إلى ذلك في الأشهر المقبلة، لكن أمس الأمر كان واضعًا أنه سيرحل عن فرانكفورت. كل شيء حدث بسرعة بعد مبارة بايرن، كنت أعتقد أنه سيلعب أمام ريال مدريد، ولكن ذلك لن يحدث. كلما رحل لاعب، تكون تلك فرصة للآخرين. أفضّل رؤية الفرص المتاحة لنا وليس ما ينقصنا. ربما سنلجأ لطريقة لعب جديدة للاعتماد على لاعبين آخرين، سنستغل تلك الفرصة".

ماذا يقدّم جوتسه للفريق؟

"نحن سعداء بوجوده معنا. حضر مطلع الصيف وتأقلم جيدًا بسبب قدراته الفنية. يمتلك خبرة كبيرة وسيساعدنا. ليست المرة الأولى التي يلعب فيها أمام ريال مدريد".

ما رأيك في الملعب الأولمبي في هيلسنكي؟

"إنه ملعب جميل للغاية، ستكون ليلة رائعة. قررنا أن نخوض تدريبنا الأخير في ألمانيا لأن ذلك ما كنا نفعله في مبارياتنا بالدوري الأوروبي الموسم الماضي، وهذا سمح لنا بالتدرب على المواقف التكتيكية بشكل أفضل".

ماذا يحتاج فرانكفورت ليتحسّن بعد الهزيمة أمام بايرن ميونيخ؟

"يجب أن نترك مساحات أقل من التي تركناها أمام بايرن الأسبوع الماضي. ربما ريال مدريد يلعب بشكل أكثر أو أقل تقدمًا. أحيانًا سنستحوذ على الكرة وأحيانًا لا. نريد اللعب بثقة وشغف وروح في الملعب. نريد أن نخلق الخطر أثناء امتلاك الكرة".

وسبق لـ ريال مدريد الفوز بكأس السوبر الأوروبي 7 مرات آخرها في 2018.

فيما يشارك فرانكفورت في المسابقة للمرة الأولى بعد تتويجه بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

ويدير المباراة تحكيميًا الإنجليزي مايكل أوليفر، فيما يتواجد في غرفة تقنية الفيديو البولندي توماس كفياتوفسكي.

وخسر فرانكفورت في افتتاح الدوري الألماني بسداسية مقابل هدف واحد أمام بايرن.

فيما يخوض ريال مدريد مباراته الرسمية الأولى في الموسم.

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