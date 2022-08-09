تقرير: اتصال جاتوزو يحسم انتقال نيكو جونزاليس إلى فالنسيا معارا

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 21:54

كتب : FilGoal

نيكو جونزاليس

حسم فالنسيا صفقة التعاقد نيكو جونزاليس لاعب برشلونة لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بحسب جيرارد روميرو، الصحفي المختص بأخبار الميركاتو.

وأوضح جيرارد روميرو أن نيكو جونزاليس سيكون لاعب في صفوف فالنسيا الموسم المقبل.

وأضاف أن اتصال جينارو جاتوزو مدرب فالنسيا بـ نيكو جونزاليس وإبلاغه بأنه سيكون ضمن خياراته الأساسية كان عاملا حاسما في إقناع اللاعب.

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وأشار إلى أن فالنسيا سيتحمل 1.5 مليون يورو من راتب اللاعب الذي مدد عقده مع النادي الكتالوني لموسم إضافي.

إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أوضحت أن نيكو جونزاليس اتخذ قرارا بالرحيل عن برشلونة وخوض تجربة الإعارة لكسب مزيد من الخبرة.

صاحب الـ20 عاما شارك خلال الموسم المنصرم مع برشلونة في 38 مباراة وسجل هدفين وصنع مثلهما.

مفاوضات فالنسيا مع نيكو جونزاليس جاءت بناء على رغبة جينارو جاتوزو في التعاقد مع لاعب وسط لتدعيم فريقه.

ورحل إلياكس موريبا عن صفوف فالنسيا وعاد إلى لايبزج الألماني ما جعل التعاقد مع لاعب وسط ضمن أولويات فريق المدرب جاتوزو.

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