بهدفه في المقاصة.. الجزيري يتصدر قائمة الهدافين العرب في الدوري المصري

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 21:32

كتب : FilGoal

هدف سيف الدين الجزيري مع الزمالك أمام بيراميدز

سجل سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الأول في شباك مصر للمقاصة ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري.

وبات الجزيري هداف العرب في الدوري المصري بعدما رفع رصيده إلى 36 هدفا في المسابقة.

وتخطى الجزيري بذلك رقم علي محسن لاعب منتخب اليمن ونادي الزمالك والذي سبق له تسجيل 35 هدفا.

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أهداف الجزيري في الدوري المصري جاءت بواقع 7 أهداف مع طنطا، و17 هدفا مع المقاولون العرب، و12 هدفا مع الزمالك.

ورفع الجزيري رصيده إلى ثمانية أهداف في مسابقة الدوري هذا الموسم سجل منهم سبعة في آخر تسع مواجهات.

وبذلك يكون الجزيري قد ساهم في تسعة أهداف من آخر تسع مباريات خاضهم في الدوري إذ سجل سبعة وصنع هدفين.

وسجل الجزيري هدفا في شباك مصر للمقاصة برأسية بعد عرضية رائعة من أحمد سيد زيزو.

وساهم بذلك زيزو في المباراة العاشرة على التوالي للزمالك.

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