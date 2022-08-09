التشكيل - ناصر منسي يقود هجوم البنك الأهلي.. وفاركو يستعيد صبحي وسوكاري
الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 20:52
كتب : FilGoal
اختار نونو ألميدا المدير الفني لـ فاركو تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي على استاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري.
ويعود الثنائي محمد صبحي و كينجسلي سوكاري إلى تشكيل فاركو بعد غيابه المباراة السابقة بسبب تراكم الإنذارات.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: محمد صبحي .
الدفاع: عزمي غوما - عبدالله بكري - رامي صبري - أحمد عبد العزيز - جيفرسون إينكادا.
الوسط: كينجسلي سوكاري - محمود حمادة - أحمد محمد.
بينما أعلن خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي تشكيل فريقه، وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: أحمد صبحي عفيفي
الدفاع: عاصم صلاح - محمد أحمد "دبش" - أمير مدحت - محمد مصطفى
الوسط: أحمد سعيد - معروف يوسف - محمد بسيوني.
الهجوم: محمد هلال - ناصر منسي - أسامة فيصل.
الهجوم: شكري نجيب - أحمد شريف.
ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ7 برصيد 41 نقطة فيما يحتل فاركو المركز الـ8 برصيد 37 نقطة.
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