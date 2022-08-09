التشكيل - ناصر منسي يقود هجوم البنك الأهلي.. وفاركو يستعيد صبحي وسوكاري

اختار نونو ألميدا المدير الفني لـ فاركو تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي على استاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري.

ويعود الثنائي محمد صبحي و كينجسلي سوكاري إلى تشكيل فاركو بعد غيابه المباراة السابقة بسبب تراكم الإنذارات.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي .

الدفاع: عزمي غوما - عبدالله بكري - رامي صبري - أحمد عبد العزيز - جيفرسون إينكادا.

الوسط: كينجسلي سوكاري - محمود حمادة - أحمد محمد.

بينما أعلن خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي تشكيل فريقه، وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي عفيفي

الدفاع: عاصم صلاح - محمد أحمد "دبش" - أمير مدحت - محمد مصطفى

الوسط: أحمد سعيد - معروف يوسف - محمد بسيوني.

الهجوم: محمد هلال - ناصر منسي - أسامة فيصل.

الهجوم: شكري نجيب - أحمد شريف.

ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ7 برصيد 41 نقطة فيما يحتل فاركو المركز الـ8 برصيد 37 نقطة.

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