التشكيل - ناصر منسي يقود هجوم البنك الأهلي.. وفاركو يستعيد صبحي وسوكاري

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 20:52

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي

اختار نونو ألميدا المدير الفني لـ فاركو تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي على استاد "بتروسبورت" ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري.

ويعود الثنائي محمد صبحي و كينجسلي سوكاري إلى تشكيل فاركو بعد غيابه المباراة السابقة بسبب تراكم الإنذارات.

وجاء التشكيل كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد صبحي .

الدفاع: عزمي غوما - عبدالله بكري - رامي صبري - أحمد عبد العزيز - جيفرسون إينكادا.

الوسط: كينجسلي سوكاري - محمود حمادة - أحمد محمد.

بينما أعلن خالد جلال المدير الفني لـ البنك الأهلي تشكيل فريقه، وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي عفيفي

الدفاع: عاصم صلاح - محمد أحمد "دبش" - أمير مدحت - محمد مصطفى

الوسط: أحمد سعيد - معروف يوسف - محمد بسيوني.

الهجوم: محمد هلال - ناصر منسي - أسامة فيصل.

الهجوم: شكري نجيب - أحمد شريف.

ويأتي البنك الأهلي في المركز الـ7 برصيد 41 نقطة فيما يحتل فاركو المركز الـ8 برصيد 37 نقطة.

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