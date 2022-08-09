دوري أبطال إفريقيا - الزمالك يواجه إيلكت سبورت في الدور التمهيدي الأول

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 16:30

كتب : FilGoal

جمهور الزمالك في استاد خالد بشارة

أجرى الاتحاد الإفريقية لكرة القدم "كاف" قرعة الأدوار التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك لفريق إيلكت سبورت التشادي في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب إيلكست سبورت، بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب الزمالك.

أخبار متعلقة
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير في دور الـ32 تنس - نهاية عصر سيرينا ويليامز قرعة الكونفدرالية - بيراميدز وفيوتشر ينتظران تحديد المنافسين اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم روجيرو ميكالي

وفي حالة فوز الزمالك سيلعب في دور الـ 32 مع الفائز من فلامبو دو سنتر البوروندي والاتحاد الليبي.

وستقام مباراة إياب دور الـ 32 على ملعب الفائز من مواجهة الزمالك وإيلكت سبورت، بينما تقام مباراة الذهاب على ملعب الفائز من مواجهة فلامبو دو سنتر والاتحاد الليبي.

وخلال القرعة قال خالد نصار عضو لجنة المسابقات في كاف: "وصول مازيمبي لنصف نهائي الكونفدرالية للموسم الماضي مقابل توديع الزمالك من دور المجموعات هو سبب بدء مشاركة الزمالك من الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا".

ويشارك من مصر الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بجانب بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

وتلعب مباريات دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية في الثاني من نوفمبر، أما الإياب فسيكون في التاسع من الشهر ذاته.

طالع أيضا:

فينالدوم يتحدث عن دور صلاح في انتقاله لروما

مدرب المقاصة يتحدث عن لقاء الزمالك

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي سيراميكا

تعرف على فريق بنشرقي الجديد

الزمالك دوري أبطال إفريقيا إيلكت سبورت التشادي
نرشح لكم
الكونفدرالية - بيراميدز يواجه الفائز من هلال الساحل وجيتا جولد في دور الـ 32 اتحاد الكرة يعلن: كاف يعتمد مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير في دور الـ32 انتهت قرعة الكونفدرالية - تحديد منافسي بيراميدز وفيوتشر سيسيه يتحدى رئيس نابولي بعد تصريحاته حول التعاقد مع الأفارقة خبر في الجول - مهاجم منتخب الجابون إلى الشباب السعودي في الجول يكشف - موعد الإعلان عن السوبر ليج ونظامه.. وتغييرات الأبطال والكونفدرالية تحديد موعد قرعة الأدوار التمهيدية في إفريقيا.. وموقف الزمالك
أخر الأخبار
الكونفدرالية - بيراميدز يواجه الفائز من هلال الساحل وجيتا جولد في دور الـ 32 14 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يعلن: إحالة جميع الشكاوى المقدمة ضد الحكام إلى كلاتنبرج 19 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - الزمالك يواجه إيلكت سبورت في الدور التمهيدي الأول 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
اتحاد الكرة يعلن: كاف يعتمد مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 36 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير في دور الـ32 47 دقيقة | الكرة المصرية
تنس - نهاية عصر سيرينا ويليامز 56 دقيقة | رياضات أخرى
اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم روجيرو ميكالي 58 دقيقة | الكرة المصرية
انتهت قرعة الكونفدرالية - تحديد منافسي بيراميدز وفيوتشر ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف