دوري أبطال إفريقيا - الزمالك يواجه إيلكت سبورت في الدور التمهيدي الأول

أجرى الاتحاد الإفريقية لكرة القدم "كاف" قرعة الأدوار التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك لفريق إيلكت سبورت التشادي في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب إيلكست سبورت، بينما ستقام مباراة الإياب على ملعب الزمالك.

وفي حالة فوز الزمالك سيلعب في دور الـ 32 مع الفائز من فلامبو دو سنتر البوروندي والاتحاد الليبي.

وستقام مباراة إياب دور الـ 32 على ملعب الفائز من مواجهة الزمالك وإيلكت سبورت، بينما تقام مباراة الذهاب على ملعب الفائز من مواجهة فلامبو دو سنتر والاتحاد الليبي.

وخلال القرعة قال خالد نصار عضو لجنة المسابقات في كاف: "وصول مازيمبي لنصف نهائي الكونفدرالية للموسم الماضي مقابل توديع الزمالك من دور المجموعات هو سبب بدء مشاركة الزمالك من الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا".

ويشارك من مصر الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بجانب بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

وتلعب مباريات دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية في الثاني من نوفمبر، أما الإياب فسيكون في التاسع من الشهر ذاته.

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