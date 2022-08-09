دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير في دور الـ32

أسفرت قرعة الأدوار التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا عن طريق الأهلي في دور الـ32 من البطولة.

ويلعب الأهلي في دور الـ32 ضد الفائز من الجيش الوطني الرواندي واتحاد المنستير التونسي في المباراة التي تجمع الفريقين في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

ويشارك من مصر الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بجانب بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

وتلعب مباريات دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية في الثاني من نوفمبر، أما الإياب فسيكون في التاسع من الشهر ذاته.

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