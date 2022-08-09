دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير في دور الـ32

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 16:18

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري

أسفرت قرعة الأدوار التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا عن طريق الأهلي في دور الـ32 من البطولة.

ويلعب الأهلي في دور الـ32 ضد الفائز من الجيش الوطني الرواندي واتحاد المنستير التونسي في المباراة التي تجمع الفريقين في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

ويشارك من مصر الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، بجانب بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

أخبار متعلقة
قرعة الكونفدرالية - تحديد منافس بيراميدز في الدور التمهيدي الثاني مصدر من سيراميكا لـ في الجول: محادثات شفهية من الأهلي وبيراميدز بشأن شادي حسين ومصطفى ميسي موعد مباراة الأهلي أمام المصري في الدوري.. القنوات الناقلة والمعلق

وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

ويلعب الأهلي مباراة الذهاب خارج ملعبه، والإياب في مصر.

وتلعب مباريات دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية في الثاني من نوفمبر، أما الإياب فسيكون في التاسع من الشهر ذاته.

طالع أيضا:

فينالدوم يتحدث عن دور صلاح في انتقاله لروما

مدرب المقاصة يتحدث عن لقاء الزمالك

صراع بين الأهلي وبيراميدز على ثنائي سيراميكا

تعرف على فريق بنشرقي الجديد

اتحاد المنستير الأهلي الجيش الرواندي
نرشح لكم
الكونفدرالية - بيراميدز يواجه الفائز من هلال الساحل وجيتا جولد في دور الـ 32 اتحاد الكرة يعلن: إحالة جميع الشكاوى المقدمة ضد الحكام إلى كلاتنبرج دوري أبطال إفريقيا - الزمالك يواجه إيلكت سبورت في الدور التمهيدي الأول اتحاد الكرة يعلن: كاف يعتمد مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم روجيرو ميكالي قبول استقالة عصام عبد الفتاح الصفقة الثامنة.. أسوان يضم محمود صابر لاعب النجم الساحلي الأسبق فيتوريا يضع جدول لزيارة باقي أندية الدوري
أخر الأخبار
الكونفدرالية - بيراميدز يواجه الفائز من هلال الساحل وجيتا جولد في دور الـ 32 13 دقيقة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يعلن: إحالة جميع الشكاوى المقدمة ضد الحكام إلى كلاتنبرج 18 دقيقة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - الزمالك يواجه إيلكت سبورت في الدور التمهيدي الأول 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
اتحاد الكرة يعلن: كاف يعتمد مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي يواجه الفائز من الجيش الرواندي واتحاد المنستير في دور الـ32 47 دقيقة | الكرة المصرية
تنس - نهاية عصر سيرينا ويليامز 55 دقيقة | رياضات أخرى
اتحاد الكرة يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديم روجيرو ميكالي 57 دقيقة | الكرة المصرية
انتهت قرعة الكونفدرالية - تحديد منافسي بيراميدز وفيوتشر ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف