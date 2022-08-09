سكاي: مانشستر سيتي يحسم صفقته الرابعة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 19:10

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - مانشستر سيتي - جوارديولا

كشف فابريزيو رومانو صحفي سكاي سبورتس، أن مانشستر سيتي اقترب من حسم صفقة ضم سيرجيو جوميز قادما من أندرلخت البلجيكي.

ويتم الآن الاتفاق على التفاصيل النهائية بين الناديين لانتقال صاحب الـ21 عاما.

ومن المنتظر أن يدفع مانشستر سيتي عشرة ملايين يورو للحصول على اللاعب الإسباني.

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وكان مانشستر سيتي يخطط لإعارة اللاعب إلى جيرونا الإسباني ولكن مع عدم التعاقد مع مارك كوكوريا فقد يستمر اللاعب مع بطل الدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

وحاول سيتي ضم كوكوريا من برايتون ولكن ناديه رفض أن يوافق على أي عرض بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني وهو ما لم يوافق مانشستر سيتي على دفعه لينتقل إلى تشيلسي بعد ذلك.

جوميز شارك في 49 مباراة مع أندرلخت الموسم الماضي في جميع المسابقات، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع 15 آخرين.

مانشستر سيتي تعاقد مع إرلينج هالاند وكالفن فيليبس وستيفان أورتيجا خلال سوق الانتقالات الحالي.

وانتصر مانشستر سيتي في أول مبارياته في الدوري الإنجليزي علىو ست هام يونايتد بهدفين دون رد.

وسيستضيف بورنموث على ملعب الاتحاد في الجولة الثانية.

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