بسبب التعارض.. نيوكاسل يرتدي قميص الإحماء في مواجهة برايتون

أعلن نيوكاسل اليوم الأربعاء حصوله على استثناء خاص من قبل الدوري الإنجليزي لارتداء قميص الإحماء الخاص به في مباراة برايتون المقبلة.

ويحل نيوكاسل ضيفا على برايتون السبت المقبل في ملعب أميكس لملاقاته في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

وسيرتدي برايتون قميصه الأساسي المكون من اللونين الأزرق والأبيض.

وفي الناحية الأخرى، ارتأى الدوري الإنجليزي أن جميع قمصان نيوكاسل الثلاثة ستتعارض مع ذلك الذي سيرتديه برايتون.

وبناء على ذلك تقرر ارتداء نيوكاسل لقميصه السماوي الخاص بالإحماء قبل المباريات خلال اللقاء المقبل.

يذكر أن قميص نيوكاسل الأساسي يتكون من اللونين الأبيض والأسود، فيما يأتي الثاني بلون سماوي، أما الثالث باللون الأبيض الكامل.

يذكر أن برايتون ونيوكاسل فازا في المباراة الأولى من الدوري على حساب مانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست على التوالي بالنتيجة ذاتها بهدفين دون رد.

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