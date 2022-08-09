اتحاد الكرة يعلن: كاف يعتمد مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 16:29

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن اتحاد الكرة اعتماد مشاركة الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا بشكل رسمي في الموسم المقبل 2022/2023.

وكشف اتحاد الكرة عن تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي "كاف" أخطره خلاله باعتماد قرار اتحاد الكرة بمشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا.

والتأكيد على أن قرار ترتيب فرق الدوري في حالة عدم نهاية المسابقة يعد شأن داخلي لاتحاد الكرة.

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كما تضمن الخطاب مشاركة بيراميدز وفيوتشر في البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وبعد سحب القرعة يلعب الأهلي في دور الـ32 ضد الفائز من الجيش الوطني الرواندي واتحاد المنستير التونسي في المباراة التي تجمع الفريقين في الدور التمهيدي الأول من البطولة.

بينما يلعب الزمالك في الدور التمهيدي الأول ضد إيلكت سبورت التشادي.

وتقام مباريات الذهاب في الدور التمهيدي الأول من 9 لـ11 سبتمبر المقبل. أما مباريات الإياب فستقام من 16 لـ18 من الشهر ذاته.

فيما تقام مباريات الذهاب من دور الـ32 في الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل.

أما مباريات الإياب فستقام من 14 لـ16 من الشهر ذاته.

وتلعب مباريات دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية في الثاني من نوفمبر، أما الإياب فسيكون في التاسع من الشهر ذاته.

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