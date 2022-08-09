سيسيه يتحدى رئيس نابولي بعد تصريحاته حول التعاقد مع الأفارقة

رد أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال على التصريحات المثيرة التي أطلقها أوريليو دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي الإيطالي حول التعاقد مع اللاعبين الأفارقة.

وكشف دي لاورينتيس رئيس نابولي رفضه ضم لاعبين من قارة إفريقيا بسبب منافسات كأس الأمم الإفريقية.

وقال سيسيه في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية B.B.C: "أحترم دي لاورينتيس كثيرا، لكن أتحداه ألا يتعاقد مع لاعبين أفارقة".

وأضاف "أي لاعب يمكنه اللعب في صفوف 12 فريقا، لكن يلعب في منتخب وطني واحد".

وأكمل بطل الأمم الإفريقية الأخيرة "لن تكون الأندية أبدا فوق المنتخبات الوطنية".

وتابع "من الواضح أن الأندية تخشى كأس أمم إفريقيا، لكنها بطولة مهمة لبلادنا وقارتنا".

وتعجب قائلا "لماذا لا يحدث أي جدل حين يتم استدعاء أي لاعب برازيلي لمنتخب بلاده، رغم أن القارة الإفريقية على بعد ساعات قليلة بالطائرة من أوروبا، بينما أمريكا الجنوبية على بعد 17 أو 18 ساعة".

وأتم "يجب على الأندية التوصل مع اللاعبين للحل الأفضل للنادي والمنتخب، فنحن لا نصارع الأندية. كل الأمور تنتهي بشكل ودي في النهاية".

ويضم نابولي في الوقت الحالي، الكاميروني أندري زامبو أنجيسا والنيجيري فيكتور أوسيمين، بينما رحل السنغالي كاليدو كوليبالي صوب تشيلسي الإنجليزي.

وقال دي لاورينتيس في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الإيطالية: "لا تحدثوني عن اللاعبين الأفارقة بعد الآن".

وأضاف "أحبهم، لكن سأجعلهم يوقعون على عدم المشاركة في كأس الأمم الإفريقية أو مسابقة في وسط الموسم، كذلك مسابقات أمريكا الجنوبية فهؤلاء اللاعبون غير متاحين أبدا".

وأكمل "نحن فقط الحمقى الذين يدفعون رواتب فقط لنرسلهم للعب حول العالم لحساب آخرين".

في يناير وفبراير من العام الجاري افتقد نابولي الثنائي أنجيسيا وكوليبالي لصالح منتخباتهم في كأس أمم إفريقيا، بينما بقى أوسيمين بسبب الإصابة.

في ذلك التوقيت خاض الفريق الجنوبي 6 مباريات تعادل في 2 وفاز في 4 في ظل صراعه مع ميلان وإنتر آنذاك لحسم اللقب.

وانتهى الموسم باحتلال نابولي المركز الثالث في سلم الترتيب خلف قطبي ميلانو.

وضم نابولي في الصيف الجاري كل من: الكوري الجنوبي كيم مين جاي والكاميروني زامبو أنجيسيا بشكل نهائي وكذلك الأوروجوياني ماتياس أوليفيرا والجورجي خفشيا كفاراستخليا والنرويجي ليو أوستيجارد.

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