سكاي: تمت.. كوستيتش إلى يوفنتوس

توصل ناديا يوفنتوس الإيطالي وإينتراخت فرانكفورت الألماني إلى اتفاق لضم الصربي فلييب كوستيتش إلى ممثل مدينة تورينو.

وبحسب شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية تفوق يوفنتوس على وست هام الإنجليزي وسيضم الجناح الأيسر بمقابل يتراوح بين 17-18 مليون يورو بالإضافة للحوافز.

ويستعد فرانكفورت لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس السوبر الأوروبي غدا الأربعاء فأن الصربي لن يتواجد في قائمة بطل الدوري الأوروبي حسبما أعلن النادي الألماني.

🦅ℹ️ Die Eintracht wird beim UEFA Supercup-Spiel gegen @realmadrid in Helsinki am morgigen Mittwoch auf Filip Kostic verzichten. Der Außenspieler steht in finalen Gesprächen mit einem neuen Klub.#SGE #RMASGE https://t.co/RZ8tW5PDgh — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 9, 2022

وكشفت الشبكة الإيطالية أن اللاعب ربما يصل تورينو اليوم الثلاثاء من أجل إتمام عملية انتقاله.

كما أوضحت أيضا أن يوفنتوس سيركز بعد إتمام الصفقة على ضم لاعب خط وسط، مع اقتراب رحيل الفرنسي أدريان رابيو.

وسيصبح كوستيش سابع صربي يرتدي قميص البيانكونيري، والثاني في الفريق حاليا بعد مواطنه دوشان فلاهوفيتش.

الصربي البالغ 29 عاما بدأ مسيرته في نادي رادينشيكي الصربي حتى 2012 وانتقل لخرونجين الهولندي وقضى عامين.

ومن ثم بدأ مشواره في ألمانيا مرتديا قمصان شتوتجارت وهامبورج ووصولا لـ فرانكفورت.

مع إينتراخت خاض 171 مباراة في جميع المسابقات فسجل 33 هدفا وصنع 64.

وتوج الموسم الماضي بلقب الدوري الأوروبي والأول في تاريخ النادي، كما اُختير كأفضل لاعب في النسخة الماضية من المسابقة.

وتواجد في التشكيل المثالي للدوري الأوروبي موسمي 2018-19 و2021-22، وأيضا حصد جائزة أكثر لاعب مرر تمريرات حاسمة في نسخة الموسم الماضي.

وكذلك تواجد في التشكيل المثالي للدوري الألماني موسم 2019-2020.

انتقال فاشل

الصربي كان قريبا من الانتقال لصفوف لاتسيو الموسم الماضي.

النادي الألماني أعطى لنظيره الإيطالي عنوان بريد إلكتروني خاطئ ولم يتسنى للفريق الإيطالي حسم الصفقة.

واكتشف فالي رمضاني وكيل اللاعب أن فرانكفورت أرسل بريدا إلكترونيا خاطئا للاتسيو، لإخبار اللاعب أن نادي العاصمة الإيطالي غير مهتم بالصفقة.

رمضاني أرسل لـ كوستيتش صورة من عرض لاتسيو الرسمي الذي لم يصل إلى فرانكفورت.

فصب اللاعب غضبه على إدارة النادي ورفض المشاركة في مواجهة أرمينيا بيلفيلد والتي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري الألماني آنذاك لكنه شارك مع الفريق بشكل طبيعي حتى نهاية الموسم وتوج بلقب الدوري الأوروبي.

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