حوار في الجول - ميرال أشرف: فضلت الأهلي على عروض مصرية أخرى

كشفت ميرال أشرف المنضمة حديثا لفريق كرة السلة بنادي الأهلي عن تلقيها أكثر من عرض قبل الانضمام للفريق ولكنها رفضتهم جمعيا من أجل النادي الأحمر.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع ميرال تحدثت خلاله عن مفاوضات الأهلي وهدفها خلال الموسم المقبل، كما تحدثت عن كواليس من فترة لعبها في دوري الجامعات الأمريكي.

وقال ميرال في تصريحات لـ FilGoal.com "نتمنى تحقيق جميع البطولات في الموسم الجديد مرة أخرى وسنحاول نسيان الموسم الماضي تماما، وهدفنا التتويج بالبطولة العربية وبطولة إفريقيا".

"تلقيت عروضا من سبورتنج والزمالك والأهلي، ولم أكن أريد الانضمام للزمالك وأخبرت والأهلي تحدث مع رئيس نادي الشمس مباشرة ومحمود الخطيب أنهى كل شيء".

"ضغط الجماهير يحفزني في الوقت الحالي، أتلقى العديد من الرسائل التي تؤشر لثقة الجماهير في وهذا يجعلني سعيدة، ولكن بالطبع عندما أبدأ في المشاركة سيشكل الأمر ضغطا أكبر لأننا يجب أن نلعب بشكل جيد ونحقق الفوز ولكن أظن أن الأمر سيكون جيد".

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"اعتقد أن بطولة إفريقيا للأندية أسهل من المنتخبات وواثقة بأن نحقق شيء جيد في البطولة".

"أكثر لاعبة اقنعتني بالانتقال للأهلي هي ثرية سامي، وكثرة النجوم لن تؤثر في الفريق وبالفعل لعبت مع أكثر لاعبات الأهلي ونحفظ بعدنا بشكل كبير".

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"كنت أشعر بالراحة في دوري الجامعات الأمريكي بسبب الثقة التي حصلت عليها وهذا ساعدني لأفعل كل شيء أجيده واللاعبات كانوا يساعدونني كثيرا وكل لاعبة كانت تعرف دورها".

"الجامعة لم تعترض على لعبي مع الشمس أثناء الإجازات وكنت دائما أحاول أن أحصل على الإجازة بشكل مبكر لكي ألعب معهم أكثر".

"الفارق بين كرة السلة في مصر وأمريكا؟ اللياقة البدنية هي أكثر شيء مختلف، في دوري الجامعات كنا نؤدي تدريبات بدنية لمدة ساعة في صباح كل يوم وكل شيء منظم، هنا النظام أقل بكثير ونضيع الكثير من الوقت خلال التدريبات".

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"في كل مرة كان منتخب مصر يحدثني كنت انضم سريعا لكن غبت مرة وحيدة بسبب توقيت بداية دراستي في أمريكا التي تعرضت مع بطولة إفريقيا لذلك اعتذرت عنها قبل موعد البطولة بأسبوعين".

"في آخر عامين أصبح هناك أكثر من فريق ينافسون على اللقب في مصر، مقبل مصر التأمين الذي حقق الفوز على الأهلي وهليوبليس الذي فاز على سبورتنج، لقد أصبح هناك اهتمام أكبر باللعبة في مصر".

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