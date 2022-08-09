تيمو فيرنر يخضع للكشف الطبي مع لايبزيج

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 11:31

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر يحتفل بهدف لايبزيج في توتنام

يخضع الألماني تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي للكشف الطبي مع نادي لايبزيج الألماني بعدما توصل لاتفاق مع الفريق الإنجليزي على ضمه هذا الصيف.

مهاجم تشيلسي ومنتخب ألمانيا سيعود إلى ناديه السابق لايبزيج بعدما شهدت المفاوضات تطورات إيجابية في الأيام الأخيرة.

والتقطت الكاميرات فيرنر وهو يستعد للخضوع للكشف الطبي مع لايبزيج صباح الثلاثاء.

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وتوصل الطرفان لاتفاق على صفقة انتقال دائم وليس على سبيل الإعارة، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

ومن المتوقع أن يدفع لايبزيج 30 مليون يورو لتشيلسي مع بعض المكافآت حسب أداء اللاعب.

كانت تقارير إنجليزية قد أشارت إلى أن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي لن يمانع فكرة رحيل تيمو فيرنر عن صفوف فريقه، خاصة أنه لا يعتمد عليه بشكل أساسي في الهجوم.

وألمح فيرنر قبل أيام إلى أن رحيله عن تشيلسي في الفترة الحالية قد يمنحه فرصة للمشاركة بشكل أكبر استعدادا لكأس العالم نهاية العام الجاري.

وقال اللاعب البالغ عمره 26 عاما: "من الواضح أنني أريد أن ألعب بشكل أكبر لكي أكون في حالة جيدة لأحظى بفرصة للعب في كأس العالم".

وبخلاف لايبزج أشارت تقارير صحفية إنجليزية أخرى إلى وجود اهتمام من نادي نيوكاسل يونايتد بضم تيمو فيرنر.

وانضم فيرنر إلى تشيلسي قبل موسمين قادما من لايبزج مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، ورغم تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع الفريق الأزرق إلا أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه.

وخلال 89 مباراة مع تشيلسي في مختلف البطولات سجل 23 هدفا وقدم 21 تمريرة حاسمة.

وبحسب كادينا سير الإسبانية، فقد أتيحت الفرصة أمام ريال مدريد للتعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي.

وأوضح المصدر ذاته أن الميرينجي أمامه خيارين لإتمام التعاقد مع الألماني.

الخيار الأول هو الشراء مقابل 35 مليون يورو.

أما الخيار الثاني فهو الإعارة مع حق الشراء في صيف 2023.

وشارك فيرنر مع ألمانيا في كأس العالم 2018 ويورو 2020.

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