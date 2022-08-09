خبر في الجول - كلاتنبرج يطلب الاجتماع مع عبد الفتاح.. وموقف رئيس لجنة الحكام

طلب مارك كلاتنبرج مستشار تطوير الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عقد جلسة مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الحالي.

وعلم FilGoal.com أن كلاتنبرج طلب الجلوس مع عصام عبد الفتاح لمعرفة الأمور الخاصة بالحكام قبل بداية عمله بشكل رسمي في الموسم المقبل.

وبشأن موقفه من الاستمرار في اللجنة الموسم المقبل، علم FilGoal.com أن عصام عبد الفتاح مصمم على موقفه الذي أعلنه من قبل أنه لن يعمل مع كلاتنبرج.

ووصل الحكم الإنجليزي السابق كلاتنبرج إلى القاهرة أمس الإثنين، من أجل تولي منصبه كمستشار لتطوير الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أكد أن كلاتنبرج سيبدأ العمل بشكل مباشر من أجل معرفة كل ما يخص التحكيم في مصر خلال الفترة الحالية، وذلك قبل أن يبدأ مهمته بشكل رسمي في مطلع الموسم المقبل.

اقرأ أيضا

مدير فني مخضرم في الدوري المصري

من هو محمد خضري الوافد الجديد لقائمة الزمالك؟

موعد الإعلان عن السوبر ليج ونظامه.. وتغييرات الأبطال والكونفدرالية

قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة

أسطورة إنجلترا يمدح محمد صلاح