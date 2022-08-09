خبر في الجول - كلاتنبرج يطلب الاجتماع مع عبد الفتاح.. وموقف رئيس لجنة الحكام

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 00:59

كتب : بسام أبو بكر

مارك كلاتنبرج في مؤتمر تقديمه رئيسا للجنة الحكام

طلب مارك كلاتنبرج مستشار تطوير الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عقد جلسة مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الحالي.

وعلم FilGoal.com أن كلاتنبرج طلب الجلوس مع عصام عبد الفتاح لمعرفة الأمور الخاصة بالحكام قبل بداية عمله بشكل رسمي في الموسم المقبل.

وبشأن موقفه من الاستمرار في اللجنة الموسم المقبل، علم FilGoal.com أن عصام عبد الفتاح مصمم على موقفه الذي أعلنه من قبل أنه لن يعمل مع كلاتنبرج.

أخبار متعلقة
في الجول يكشف - سبب تواجد محمود عاشور كحكم فيديو في مباراة المحلة وبيراميدز أمين عمر حكما لـ غزل المحلة وبيراميدز.. ومحمود عاشور للفيديو مصدر من إنبي لـ في الجول: ويجان أرسل عرضا رسميا لضم محمود جاد

ووصل الحكم الإنجليزي السابق كلاتنبرج إلى القاهرة أمس الإثنين، من أجل تولي منصبه كمستشار لتطوير الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أكد أن كلاتنبرج سيبدأ العمل بشكل مباشر من أجل معرفة كل ما يخص التحكيم في مصر خلال الفترة الحالية، وذلك قبل أن يبدأ مهمته بشكل رسمي في مطلع الموسم المقبل.

اقرأ أيضا

مدير فني مخضرم في الدوري المصري

من هو محمد خضري الوافد الجديد لقائمة الزمالك؟

موعد الإعلان عن السوبر ليج ونظامه.. وتغييرات الأبطال والكونفدرالية

قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة

أسطورة إنجلترا يمدح محمد صلاح

عصام عبد الفتاح كلاتنبرج لجنة الحكام الدوري المصري
نرشح لكم
في الجول يكشف - سبب تواجد محمود عاشور كحكم فيديو في مباراة المحلة وبيراميدز طارق العشري يكشف حقيقة انضمام مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش أمين عمر حكما لـ غزل المحلة وبيراميدز.. ومحمود عاشور للفيديو أحمد سامي يكشف حقيقة توقيع ثنائي سيراميكا كليوباترا لـ الأهلي أحمد نادر السيد: سنقاتل على التتويج بكأس إفريقيا للشباب.. وهذا موقفي من العودة للزمالك مصدر من إنبي لـ في الجول: ويجان أرسل عرضا رسميا لضم محمود جاد حازم إمام: استقرينا على اسم مساعد فيتوريا.. وكلاتنبرج يبدأ عمله من الموسم المقبل محمد عمر: أردت أن يكون منصبي في الاتحاد إداريا وليس فنيا
أخر الأخبار
خبر في الجول - كلاتنبرج يطلب الاجتماع مع عبد الفتاح.. وموقف رئيس لجنة الحكام 22 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف - سبب تواجد محمود عاشور كحكم فيديو في مباراة المحلة وبيراميدز 27 دقيقة | الكرة المصرية
عضو شرف التعاون: متمسكون بتواجد مصطفى فتحي مع الفريق في الموسم المقبل 41 دقيقة | الوطن العربي
طارق العشري يكشف حقيقة انضمام مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش 54 دقيقة | الكرة المصرية
أمين عمر حكما لـ غزل المحلة وبيراميدز.. ومحمود عاشور للفيديو 59 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سامي يكشف حقيقة توقيع ثنائي سيراميكا كليوباترا لـ الأهلي ساعة | الكرة المصرية
صفقة مزدوجة.. جالاتاسراي يحسم ضم مرتينز وتوريرا ساعة | ميركاتو
أحمد نادر السيد: سنقاتل على التتويج بكأس إفريقيا للشباب.. وهذا موقفي من العودة للزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف