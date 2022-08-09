عضو شرف التعاون: متمسكون بتواجد مصطفى فتحي مع الفريق في الموسم المقبل

شدد محمد السراح عوض شرف نادي التعاون السعودي على أن فريقه متمسك بتواجد مصطفى فتحي لاعب الفريق خلال الموسم المقبل ويتمنى انتهاء أزمته مع التجنيد بأسرع وقت ممكن.

مصطفى فتحي النادي : التعاون التعاون

ويتغيب مصطفى فتحي عن معسكر فريقه التعاون السعودي لفترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال السراح في تصريحات عبر قناة الحياة: ننتظر تخليص أوراق مصطفى فتخي بالتجنيد في أقربت وقت ممكن".

وتابع "النادي متمسك باللاعب فهو إضافة كبيرة للفريق والمدرب ينتظر وصوله اليوم قبل غدا إلى معسكر الفريق في هولندا".

واستمر "المدرب متمسك باللاعب بشكل كبير لأن له بصمة كبيرة مع الفريق في الموسم الماضي".

وأضاف "المفاوضات بشأن اللاعب إذا كانت موجودة من أي ناد ستكون مع الإدارة فقط، وكمسؤولين في التعاون ننظر وصول مصطفى إلى هولندا وإذا تواجد مع الفريق سيمثل إضافة كبيرة للدوري السعودي في الموسم المقبل".

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن فتحي لم يستطع مغادرة مطار القاهرة للتوجه إلى هولندا حيث يقام معسكر الفريق.

وأشار التقرير أن الخدمة العسكرية هي سبب منع فتحي من مغادرة القاهرة وبالتالي تغيبه عن التعاون

أوضحت الصحيفة أن سعود الرشودي رئيس التعاون يجري محاولات لحل تلك الأزمة.

وانطلق معسكر التعاون في هولندا يوم 22 يوليو الماضي، ويُختَتم يوم 16 أغسطس.

وتطرق التقرير لما أثير عن اتفاق مصطفى فتحي مع الأهلي، لكنه أوضح أن ذلك لن يحدث إلا بموافقة التعاون.

وكان مصطفى فتحي قد انضم إلى التعاون في يناير الماضي قادمًا من الزمالك.

وسبق لـ فتحي اللعب معارًا للتعاون موسم 2017\2018، كما خرج معارًا لـ سموحة قبل رحيله نهائيًا عن الزمالك.

الجناح البالغ 28 عامًا خاض 12 مباراة في الدوري السعودي الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفين.

واحتل التعاون المركز 12 في الدوري السعودي بالموسم الماضي.

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