أمين عمر حكما لـ غزل المحلة وبيراميدز.. ومحمود عاشور للفيديو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراة غزل المحلة وبيراميدز في الدوري.

ويلعب غزل المحلة ضد بيراميدز في الجولة الـ30 من الدوري المصري.

ويدير أمين عمر المباراة، ويعاونه كل من هاني عبد الفتاح وسيد نافع، وعلي السعيد حكما رابعا.

والثنائي محمود عاشور ومبروك نبيل للفيديو.

وكان الأهلي أعلن أنه طلب إيقاف محمود عاشور حكم الفيديو في مباراة فاركو والتحقيق معه وذلك بعد عدم احتساب هدفا للأحمر خلال اللقاء.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 62 نقطة، ويأتي غزل المحلة في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.

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