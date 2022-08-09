أحمد سامي يكشف حقيقة توقيع ثنائي سيراميكا كليوباترا لـ الأهلي

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

أحمد سامي - سيراميكا كليوباترا

شدد أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على انه لا يعلم أي شيء بخصوص توقيع لاعبيه شادي حسين ومصطفى ميسي للأهلي.

وتعادل سيراميكا كليوباترا مع إنبي دون أهداف ضمن مباريات الجولة 30 من الدوري المصري.

وقال أحمد سامي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "توقيع شادي حسين ومصطفى ميسي للأهلي؟ لا أعلم أي شيء عن ذلك، وإذا قاما بالتوقيع فإنه لا قيمة له بدون موافقة النادي".

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وأضاف "حال وصول عرض رسمي وهو ما لم يحدث حتى الآن، سيتم عقد اجتماع مع مجلس الإدارة لتحديد موقفنا، لا يمكن أن أقف أمام طريق أي لاعب إذا وصل عرض جيد ولديه رغبة في الرحيل".

وواصل "وافقت على رحيل حسام حسن في منتصف الدوري وكان هدافا له".

واستكمل عن حسام حسن "لم يحصل على الفرصة وقت موسيماني ولم يساعده أحد ولم يكن ليلعب حال استمراره. الحديث عن عدم تحمل اللاعب للضغوط بعد انتقاله هو "مجرد إنشاء"".

وتابع "حسام حسن واحد من أفضل المهاجمين في مصر ويحتاج للوقت والمشاركة بشكل مستمر للعودة لمستواه".

وعن مباريات سيراميكا كليوباترا، قال: "نحاول أن نخلق الدوافع للاعبين سواء من الجانب المعنوين عن طريق تحسين المركز أو من أجل أسماء هؤلاء اللاعبين أو عن طريق التحفيز المادي، في نفس الوقت نعلم أن هذه السنة صعبة والقادمة ستكون أصعب".

واستطرد "نحاول أن نمنح الفرص لبعض اللاعبين من أجل الموسم المقبل بعد أن نجحنا في الابتعاد عن شبح الهبوط في بداية فترتي".

وأتم "نرغب أن نفوز بالمباريات ولكن في مباراة مثل اليوم أهدرنا عديد الفرص".

يذكر أن سيراميكا كليوباترا يتواجد في المركز العاشر للدوري برصيد 35 نقطة من 29 مباراة.

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