أحمد نادر السيد: سنقاتل على التتويج بكأس إفريقيا للشباب.. وهذا موقفي من العودة للزمالك

شدد أحمد نادر السيد حارس فيزيلا البرتغالي ومنتخب مصر للشباب على أن الفريق سيقاتل من أجل التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية للشباب والذي سيقام في مصر خلال الشهر المقبل.

وكان المنتخب قد حصل على المركز الثاني في بطولة كأس العرب للشباب بعد الهزيمة في المباراة النهائية أمام السعودية بركلات الترجيح.

وقال أحمد نادر السيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "بطولة كأس العرب كانت صعبة للغاية وكلنا كنا نريد أن نصنع اسما لأنفسنا ولجيلنا".

وتابع "فزنا على فرق كبيرة ومشوارنا كان أصعب من السعودي، إذ واجهنا فرق أقوى مثل المغرب والجزائر لكنهم لعبوا مباراة قوية في النهائي وكانوا يريدون الوصول لركلات الترجيح ونجحوا في ذلك".

وأضاف "أرضية الملعب مبللة بشكل زائد عن اللزوم في ركلات الترجيح ولا أريد أن أقدم الأعذار ولكن أيضا أنا ذهبت مع 3 كرات من أصل 5 تم تسديدهم والركلة التي أضعناها ارتدت من القائم وحارس مرماهم لم يتصدى لأي ركلة لكنهم كانوا موفقين للغاية".

وشدد "سعداء لأن الناس أصبحوا يعرفوننا حاليا ونريد أن نصل إلى شيء جيد في بطولة إفريقيا في الشهر المقبل لأنها ستقام في مصر وذلك يعني أنه يجب علينا التتويج بها ولا أحد سوانا".

وأتم "سأعود لفريقي فيزيلا في البرتغال يوم الأحد المقبل ولا يوجد أي حديث بيني وبين الزمالك للعودة، لو أتيحت لي الفرصة لإكمال مشواري الاحترافي سأفعل ذلك ولكن لو لم تتح الفرصة فلا يوجد مانع بكل تأكيد لأعود للزمالك".

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