مصدر من إنبي لـ في الجول: ويجان أرسل عرضا رسميا لضم محمود جاد

بدأ نادي ويجان أتليتك الإنجليزي خطوات من أجل التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى إنبي ومنتخب مصر.

وقال مصدر من نادي إنبي لـFilGoal.com: "وصل لنا صباح اليوم الإثنين عرضا رسميا من نادي ويجان يطلب خلاله التعاقد مع محمود جاد".

وأضاف "هذا هو العرض الرسمي الوحيد الذي وصل لنادي إنبي منذ الحديث في وسائل الإعلام عن رغبة ويجان في ضم محمود جاد".

وأكمل "العرض حتى الآن بعيد تماما عن طلبان نادي إنبي المالية من أجل التخلي عن محمود جاد".

وأشار "هناك عروض شفهية من أندية أخرى ترغب في ضم محمود جاد بقيمة مالية أعلى".

وأتم تصريحاته "سيتم الرد على النادي الإنجليزي بالطلبات المالية التي يحددها نادي إنبي".

ولعب محمود جاد البالغ من العمر 23 عاما مع إنبي في الموسم الجاري 18 مباراة في الدوري المصري.

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