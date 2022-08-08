حازم إمام: استقرينا على اسم مساعد فيتوريا.. وكلاتنبرج يبدأ عمله من الموسم المقبل

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على المصري عن مدة العقد الذي وقعه مارك كلاتنبرج مع الاتحاد من أجل تولي ملف تطوير التحكيم المصري.

كما شدد إمام على أن الاتحاد قد استقر بنسبة كبيرة على اسم المدرب المساعد الذي سيتواجد في الجهاز الفني مع روي فيتوريا.

وقال إمام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "سنقعد جلسة ودية مع روي فيتوريا غدا وبنسبة كبيرة تم الاستقرار على اسم المدرب المصري الذي سيعاونه في الجهاز الفني والمدير الإداري ولكن نريد إعلان كل ذلك في وقت واحد".

وتابع "سنجلس غدا أيضا مع مارك كلاتنبرج ونرى ما هي الخطة التي سيعمل بها خلال الفترة المقبلة وآلية التطوير".

واستمر "كلاتنبرج وقع على عقد لمدة عام واحد مع الاتحاد المصري وسيبدأ عمله من الموسم المقبل ولكنه بدأ في التحرك من الآن ويشاهد المباريات منذ أسبوع وأشاد بمستوى التحكيم خلال مباريات اليوم".

وشدد "عقده لمدة عام واحد لأنها تجربة جديدة بالنسبة لنا ونريد أن نستفيد منها قدر الإمكان لتغيير فكر الناس بأن مستوى التحكيم سيئ".

وأضاف "روجيرو ميكالي سيكون معه مدربين مساعدين أيضا على الأقل واحد أو إثنين لأنه لم يحضر نفس العدد من المساعدين الذي أحضره فيتوريا، وحتى الآن سيكون معه مدرب حراس مصري ومدرب مساعد مصري على الأٌقل".

وكان الاتحاد المصري قد أعلن تعيين روجيرو ماكيلي مدربا للمنتخب الأولمبي لمدة عامين حتى أولمبياد باريس 2024.

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