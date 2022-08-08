محمد عمر: أردت أن يكون منصبي في الاتحاد إداريا وليس فنيا

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 23:26

كتب : هاني العوضي

محمد عمر مدرب الاتحاد السكندري

كشف محمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندري عن كواليس توليه مهمة تدريب زعيم الثغر.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السكندري عقد اجتماعا مع محمد عمر صباح اليوم وانتهى بالاتفاق على أن يتولى المسؤولية الفنية للفريق حتى نهاية الموسم بناء على رغبته، عقب رحيل عماد النحاس.

وقال عمر لقناة أون تايم سبورتس 2: "لا يصح أن أضع شروطي على نادي الاتحاد الذي تربيت فيه وأنا في هذا النادي منذ 50 عاما وله فضل كبير علي".

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وأضاف "كنت أفضل أن يكون منصبي إداري وليس فني ولكن محمد مصليحي رأيه كان أن أتولى منصب المدير الفني لنهاية الموسم الحالي والمقبل أيضا".

وواصل "فضلت أن أتولى المهمة حتى نهاية الموسم الحالي وبعد ذلك نفكر في المستقبل، والمدرب الذي يعمل مع محمد مصليحي محظوظ".

وأكمل "الأمور الفنية في الاتحاد السكندري غير مستقرة منذ أكثر من موسم وأدى ذلك لتراجع النتائج".

وأتم تصريحاته "أعرف إمكانيات لاعبي الاتحاد جيدا والفريق يضم مجموعة مميزة من العناصر تحتاج لبعض العمل".

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الـ13 للدوري المصري برصيد 33 نقطة من 29 مباراة بفارق ست نقاط عن مقاعد الهبوط.

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