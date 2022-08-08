شجار بين بيراردي ومشجع لـ ساسولو بعد الخروج من كأس إيطاليا

تشاجر دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو مع أحد مشجعي الفريق بعد الخروج المبكر من كأس إيطاليا.

دومينيكو بيراردي النادي : ساسولو ساسولو

وخرج ساسولو من دور الـ 64 في كأس إيطاليا بعد الخسارة من مودينا أحد فرق الدرجة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل بيراردي هدف ساسولو الأول في المباراة من ركلة جزاء.

وبعد المباراة ظهر بيراردي في مقطع فيديو وهو يحاول بغضب الوصول إلى أحد المشجعين الذين نشب بينهم شجارا خارج الملعب بدأ بسب المشجع للاعب الإيطالي.

ونجح الحاضرين خارج الملعب في منع اللاعب من الوصول للمشجع والفصل بينهما.

ساسولو كان قد أنهى الدوري الإيطالي في الموسم الماضي في المركز الـ 11 وسجل بيراردي 15 هدفا وصنع 14 على مدار الموسم.

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