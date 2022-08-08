شجار بين بيراردي ومشجع لـ ساسولو بعد الخروج من كأس إيطاليا

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 23:23

كتب : FilGoal

دومينكو بيراردي

تشاجر دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو مع أحد مشجعي الفريق بعد الخروج المبكر من كأس إيطاليا.

وخرج ساسولو من دور الـ 64 في كأس إيطاليا بعد الخسارة من مودينا أحد فرق الدرجة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وسجل بيراردي هدف ساسولو الأول في المباراة من ركلة جزاء.

أخبار متعلقة
كوبي: بسبب أخطاء في عقودهم.. ثلاثي برشلونة قد يدين بالمال للنادي خسارة رابعة في الوسط.. ليفربول يفقد تياجو ألكانتارا لفترة طويلة ولفرهامبتون يعلن ضم جيديش من فالنسيا بيع حقوق بث الدوري السعودي والكأس والسوبر مقابل 900 مليون ريال

وبعد المباراة ظهر بيراردي في مقطع فيديو وهو يحاول بغضب الوصول إلى أحد المشجعين الذين نشب بينهم شجارا خارج الملعب بدأ بسب المشجع للاعب الإيطالي.

ونجح الحاضرين خارج الملعب في منع اللاعب من الوصول للمشجع والفصل بينهما.

ساسولو كان قد أنهى الدوري الإيطالي في الموسم الماضي في المركز الـ 11 وسجل بيراردي 15 هدفا وصنع 14 على مدار الموسم.

اقرأ أيضا

مدير فني مخضرم في الدوري المصري

من هو محمد خضري الوافد الجديد لقائمة الزمالك؟

موعد الإعلان عن السوبر ليج ونظامه.. وتغييرات الأبطال والكونفدرالية

قائمة الزمالك لمواجهة المقاصة

أسطورة إنجلترا يمدح محمد صلاح

دومينيكو بيراردي ساسولو كأس إيطاليا
نرشح لكم
خسارة رابعة في الوسط.. ليفربول يفقد تياجو ألكانتارا لفترة طويلة بوروسيا دورتموند يعلن تعاقده مع "بديل هالير" ذا أثليتك: بسبب خلل قانوني.. برشلونة يبلغ دي يونج بضرورة فسخ عقد التجديد مدافع سيتي: هالاند سيتأقلم أكثر مع مرور الوقت ليفاندوفسكي: بايرن لن يتأثر برحيلي.. وأعتذر للجماهير في الجول يكشف عن القيمة المالية لانتقال سار من تشيلسي إلى موناكو يوفنتوس يعلن إصابة تشيزني ومدة غيابه سكاي: يونايتد يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس على ضم لاعبه
أخر الأخبار
خبر في الجول - كلاتنبرج يطلب الاجتماع مع عبد الفتاح.. وموقف رئيس لجنة الحكام 36 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف - سبب تواجد محمود عاشور كحكم فيديو في مباراة المحلة وبيراميدز 40 دقيقة | الكرة المصرية
عضو شرف التعاون: متمسكون بتواجد مصطفى فتحي مع الفريق في الموسم المقبل 55 دقيقة | الوطن العربي
طارق العشري يكشف حقيقة انضمام مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
أمين عمر حكما لـ غزل المحلة وبيراميدز.. ومحمود عاشور للفيديو ساعة | الكرة المصرية
أحمد سامي يكشف حقيقة توقيع ثنائي سيراميكا كليوباترا لـ الأهلي ساعة | الكرة المصرية
صفقة مزدوجة.. جالاتاسراي يحسم ضم مرتينز وتوريرا ساعة | ميركاتو
أحمد نادر السيد: سنقاتل على التتويج بكأس إفريقيا للشباب.. وهذا موقفي من العودة للزمالك ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 2 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 الزمالك يفقد لاعبين أمام المقاصة للإيقاف