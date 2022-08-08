كوبي: بسبب أخطاء في عقودهم.. ثلاثي برشلونة قد يدين بالمال للنادي

كشف فيكتور نافارو المذيع في راديو كوبي الإسباني عن إمكانية وجود أخطاء في عقود كل من تير شتيجن وكليمونت لونجليه وفرينكي دي يونج مع برشلونة.

وفقا لنافارو فإن اللاعبين الثلاثة قد تلقوا إخطارا بالفعل من إدارة برشلونة بأن العقود التي وقعوها في وقت سابق مع النادي للتجديد بها شبهة فساد بعد الدراسة من الفريق القانوني للنادي.

وبناء على ذلك فإن العقود الأخيرة قد يتم اعتبارها وسيعود كل لاعب إلى عقده القديم قبل التجديد، بالإضافة إلى إمكانية أن يصبح اللاعبين مدينين بالمال لبرشلونة.

دي يونج كان قد وقع عقدا جديدا في 20 أكتوبر 2020 لمدة ستة أعوام مع برشلونة، بشرط أن يخفض راتبه في موسمي 2020-2021 و2021-2022، من أجل تخفيف الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني.

وفي نفس الفترة الزمنية تم تمديد العقد مع تير شتيجن حتى 2025.

بينما يمتد عقد لونجليه حتى عام 2026.

وفقا للتقارير فإن النادي وجد أنه أصبح مدينا للاعبين بمبالغ كبيرة بسبب العقود الجديدة والتي سمحت له بتأجيل دفع مستحقاتهم مع زيادة الراتب في وقت لاحق ولكن الأمر قد يعكس بأن يصبح اللاعبين هم المدينين للنادي.

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