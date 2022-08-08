بيع حقوق بث الدوري السعودي والكأس والسوبر مقابل 900 مليون ريال

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 22:53

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم توقيع اتفاقية لبيع حقوق بث البطولات المحلية في المواسم المقبلة.

وكشفت الرابطة عن بيع حقوق بث بطولة الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وحصلت قنوات الرياضية السعودية SSC على حقوق بث مباريات البطولات الثلاثة.

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وذلك مقابل 900 مليون ريال سعودي.

وتم توسيع قاعدة بث مباريات الدوري السعودي في الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا، وكذلك عبر باقة الرياضة في تطبيق شاهد وأجهزة استقبال GOBX.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم 25 أغسطس الجاري.

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