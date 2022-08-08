ولفرهامبتون يعلن ضم جيديش من فالنسيا

أعلن نادي فالنسيا توصله لاتفاق مع ولفرهامبتون من أجل انتقال جونزالو جيديش إلى النادي الإنجليزي خلال هذا الصيف.

وحسبما ذكر فابرزيو رومانو الصحفي المختص في سوق الانتقالات أن الصفقة كلفت خزينة وولفرهامبتون 30 مليون يورو.

جيديش وصل إلى فالنسيا صيف 2017 قادما من باريس سان جيرمان، ومنذ ذلك الحين خاض 198 مباراة في جميع المسابقات.

وسجل الجناح البرتغالي بقميص الخفافيش 40 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة.

وتوج ابن الـ26 عاما بلقب وحيد رفقة فالنسيا عام 2019 أمام برشلونة في مسابقة كأس الملك.

وبات جيديش الصفقة الثالثة لـ ولفرز هذا الصيف بعد هوانج هي تشان من لايبزيج و ناثان كولنز من بيرنلي.

وينشط نادي ولفرهامبتون حاليا في الدرجة الثانية من الدوري الإنجليزي "تشامبيونشيب" بعد هبوطه الموسم الماضي.

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