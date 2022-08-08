استمات من أجل الانتقال.. كونور كودي إلى إيفرتون

أعلن نادي إيفرتون تعاقده رسميا مع قائد ولفرهامبتون كونور كودي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وسيرتدي المدافع الإنجليزي ابن الـ29 عاما القميص رقم 30 مع إيفرتون.

وأصبح كودي رابع صفقات إيفرتون الصيفية بعد دوايت مكنيل وجيمس تاركوفسكي وروبن فيناجري.

وقال كودي في تصريحات للموقع الرسمي بعد التوقيع: "إنه أمر لا يصدق أن تنضم إلى إيفرتون،مجرد أن سمعت الاهتمام من المدرب أردت حقا أن أكون جزء منه على الفور".

وأضاف "لقد نشأت في جميع أنحاء المدينة وأعرف النادي ومدى ضخامته وماذا يعني للجماهير. كنت مستميتا للمجيء إلى هنا واللعب في هذا النادي. لدي عائلة وأصدقاء من مواليد إيفرتون".

وأتم "أنا هنا لأقدم كل ما لدي من أجل النادي، من المهم أن أعمل بجد قدر المستطاع لمساعدة زملائي في الفريق على المضي قدما وجعل كل المشجعين فخورين".

إيفرتون خسر مباراته الأولى أمام تشيلسي بهدف دون رد ومن المنتظر أن يواجه أستون فيلا في الجولة الثانية خارج قواعده.

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