فقد الأمل في برشلونة.. خياران لانتقال ديباي إلى يوفنتوس

كشف موقع "توتوسبورت" الإيطالي عن عرض يوفنتوس لضم ممفيس ديباي لاعب برشلونة.

ويتضمن العرض عقدا مدته عامين براتب أعلى من راتبه الحاري مع برشلونة.

ويقول التقرير إن ممفيس ديباي بات أكثر اقتناعا بعدم حصوله على الفرص في الموسم المقبل.

بالتالي صار اللاعب مستعدا للرحيل دون فسخ تعاقده، كما كان يشترط وفقا لتقارير سابقة.

ويتبقى أن يتوصل يوفنتوس وبرشلونة إلى اتفاق، وهو ما يقترح طريقين:

الأول هو الانتقال المباشر. أما الثاني فهو الإعارة مع إلزامية الشراء في 2023، شرط أن يجدد ديباي عقده لمدة عام إضافي مع برشلونة.

وانضم ديباي في الصيف الماضي، ووقع عقدا لمدة عامين، وينتهي حاليا في صيف 2023.

ويسعى يوفنتوس لدعم هجومه بأسرع وقت ممكن بعد أن استبعد إمكانية استعادة ألفارو موراتا.

ولم يتمكن يوفي من التوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد، الذي طالب بـ 35 مليون يورو للتخلي عن المهاجم الإسباني الدولي.

ويواجه يوفنتوس مشكلة مع قوانين اللعب المالي النظيف في الوقت الحالي، وبالتالي لا يمكنه استثمار الكثير من الأموال في سوق الانتقالات.

ويسعى برشلونة للتخلص من اللاعب ليترك موقعا في قائمة الرواتب للصفقات الجديدة.

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