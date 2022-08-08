التشكيل - باسم مرسي ومحمد إبراهيم أساسيان مع سيراميكا.. وإيبوكا يقود هجوم إنبي

الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 17:43

كتب : FilGoal

محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا

دفع أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا بالثنائي محمد إبراهيم وباسم مرسي في تشكيل فريقه الأساسي أمام إنبي.

باسم مرسي

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا
إنبـي

ويلعب سيراميكا ضد إنبي في الجولة الـ30 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.

وجاء تشكيل سيراميكا كالآتي:

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حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط

خط الوسط: محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - شريف دابو

خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود شكري - علاء عطا - خالد صبحي - صالح جمعة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن بودي - حمزة مجدي - إيفانز منساه - كوامي بونسو.

بينما جاء تشكيل إنبي كالآتي:

المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي – أحمد يوسف – إبراهيم يحيى – محمد حامد

الوسط: مصطفى شلبي – مؤمن راضي – إبراهيم القاضي

الهجوم: خالد رضا – أحمد العجوز – جون إيبوكا

ويحتل إنبي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن سيراميكا صاحب المركز العاشر بنفس النقاط.

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