التشكيل - باسم مرسي ومحمد إبراهيم أساسيان مع سيراميكا.. وإيبوكا يقود هجوم إنبي

دفع أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا بالثنائي محمد إبراهيم وباسم مرسي في تشكيل فريقه الأساسي أمام إنبي.

ويلعب سيراميكا ضد إنبي في الجولة الـ30 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.

وجاء تشكيل سيراميكا كالآتي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط

خط الوسط: محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - شريف دابو

خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود شكري - علاء عطا - خالد صبحي - صالح جمعة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن بودي - حمزة مجدي - إيفانز منساه - كوامي بونسو.

بينما جاء تشكيل إنبي كالآتي:

المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي – أحمد يوسف – إبراهيم يحيى – محمد حامد

الوسط: مصطفى شلبي – مؤمن راضي – إبراهيم القاضي

الهجوم: خالد رضا – أحمد العجوز – جون إيبوكا

ويحتل إنبي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن سيراميكا صاحب المركز العاشر بنفس النقاط.

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