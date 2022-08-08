التشكيل - باسم مرسي ومحمد إبراهيم أساسيان مع سيراميكا.. وإيبوكا يقود هجوم إنبي
الإثنين، 08 أغسطس 2022 - 17:43
كتب : FilGoal
دفع أحمد سامي المدير الفني لـ سيراميكا كليوباترا بالثنائي محمد إبراهيم وباسم مرسي في تشكيل فريقه الأساسي أمام إنبي.
باسم مرسي
النادي : سيراميكا كليوباترا
ويلعب سيراميكا ضد إنبي في الجولة الـ30 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب.
وجاء تشكيل سيراميكا كالآتي:
حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد محسن - محمود البدري - سيف تقا - مصعب البطاط
خط الوسط: محمد توني - محمد حسن - مصطفى ميسي - شريف دابو
خط الهجوم: شادي حسين - باسم مرسي
يجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمود شكري - علاء عطا - خالد صبحي - صالح جمعة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن بودي - حمزة مجدي - إيفانز منساه - كوامي بونسو.
بينما جاء تشكيل إنبي كالآتي:
المرمى: عبد العزيز البلعوطي
الدفاع: علي فوزي – أحمد يوسف – إبراهيم يحيى – محمد حامد
الوسط: مصطفى شلبي – مؤمن راضي – إبراهيم القاضي
الهجوم: خالد رضا – أحمد العجوز – جون إيبوكا
ويحتل إنبي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن سيراميكا صاحب المركز العاشر بنفس النقاط.
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